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大冠鷲寶寶鷲星突倒地不起！直播過程全紀錄：媽守候還幫蓋被

▲星媽帶回許多樹枝，當作棉被蓋在鷲星身上，如同在用最後的力量陪伴寶貝孩子。（圖／鷹你而生YouTube）

▲上午8時初，鷲星突然大力展翅，接著往一旁倒地，便再也沒有站起來了。（圖／鷹你而生YouTube）

鷲星驚傳過世「官方證實了」！粉絲心碎爆哭：太突然

由研究人員上樹取下屍體，確認沒有生命跡象，預計將在今日下午進行解剖，但送剖檢與等待結果需要一段時間，「因為經費有限且送驗程序複雜，所以可能會等到下半年度再跟其他猛禽一併送驗，所以得到送驗報告的結果會用月來計算，但還是會發文通知大家的。很抱歉，要跟大家講這個星寶確定死亡的不幸消息。」

屏東科技大學攜手昕昌生態科研有限公司推出猛禽育雛直播，透過直播畫面紀錄大冠鷲寶寶「鷲星」，與其父母星爸星媽的育「鷹」日常。但今（1）日一早，鷲星在直播過程突然變得虛弱，最後倒下躺地休息，星媽還將巢材當作棉被替鷲星蓋被，但最後鷲星在畫面中完全不動，疑似過世。「鷲星」是2026最新爆紅的明星大冠鷲寶寶，屏東科技大學鳥類生態研究室與昕昌生態科研團隊聯手合作，透過YouTube頻道「鷹你而生」紀錄牠的日常生活，直播成立才短短2週就在網路引起廣大迴響，甚至吸引許多民眾在半夜一同守候，沒想到今日卻傳出疑似過世消息。今日一早，鷲星在直播中突然活力減少，不斷趴下休息，星媽後來緊急帶回許多巢材，當作棉被蓋在鷲星身上，如同在用最後的力量陪伴寶貝孩子。但在上午8時初，鷲星突然大力展翅，接著往一旁倒地，便再也沒有站起來，而暫時離開的星媽回來後，疑似發現不對勁，待在鏡頭前許久。該直播今早因突發狀況一度緊急維修，而稍早官方證實，鷲星於今日上午8時5分在鏡頭前沒有了呼吸，鷲星離世消息傳出後，讓眾多粉絲難以置信，在頻道留言區崩潰表示「哭到沒辦法看了」、「突然就走了我好難過，但野生動物本來就會遇到很多事情，星寶不痛了」、「謝謝星星一家的陪伴」。值得一提的是，官方直播又於中午12時恢復正常，但畫面中已沒有鷲星，甚至有民眾發現，星爸回來後佇立在原地許久，甚至不斷發生嘹亮的叫聲，讓一票人不捨「看不下去了啦！爸爸拜託你快走」、「這個叫聲太心碎了」。