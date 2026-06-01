台北無菸城市政策正式上路！今（1）日起，西門町商圈正式成為全面禁菸區，而且在5月27日又將禁菸範圍擴大，未來西門町將成為首個根絕二手菸的標誌性地點。對此，《NOWnews 今日新聞》特別整理出西門町完整的禁菸區範圍、負壓、合法吸菸室位置，以及全台北吸菸區地圖 App 總整理。
西門町商圈禁菸範圍與罰則
第一階段範圍： 東至中華路一段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街二段所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）。
擴大實施範圍： 台北市衛生局於 5 月 27 日進一步公告，將範圍擴大至中華路一段、延平南路、秀山街、衡陽路所圍區域（即捷運西門站 4 號出口周遭）。
違規罰鍰： 在禁菸區內（含騎樓、人行道）吸菸者，將依《菸害防制法》第 40 條第 2 項規定，處新台幣 2,000 元以上、1 萬元以下罰鍰。
台北負壓式吸菸室地點一次看
台北市目前共有 6 座負壓式吸菸室，開放時間為每日 08:00 至 24:00，具體位置分布如下：
西門町及周邊商圈（4 座）：
捷運西門站 4 號出口後方
台灣鹽酥雞西門直營店前
屈臣氏武昌門市旁
行一大客車平面停車場出入口右側草坪。
中山商圈（2 座）：
中山地下街 R7 出口後方
捷運雙連站 1 號出口後方
合法吸菸區怎麼找？這款 App 幫癮君子帶路
截至 4 月底，台北市一共設置了 183 處合法吸菸區，但民眾很難透過網路一次查詢到所有地點。對此，一款名為《吸菸區地圖-Smoky》的手機 App 整合了所有合法地點，能幫助使用者快速找到距離最近的吸菸區。
App 開發者也特別強調，推出這款應用程式並不是為了鼓勵吸菸：「是覺得既然有規範，就應該讓大家知道哪裡可以抽、哪裡不能抽。讓吸菸的人少吃幾張罰單，也讓不吸菸的人少吸點二手菸。」
《吸菸區地圖-Smoky》：iOS、Android
我是廣告 請繼續往下閱讀
第一階段範圍： 東至中華路一段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街二段所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）。
擴大實施範圍： 台北市衛生局於 5 月 27 日進一步公告，將範圍擴大至中華路一段、延平南路、秀山街、衡陽路所圍區域（即捷運西門站 4 號出口周遭）。
台北負壓式吸菸室地點一次看
台北市目前共有 6 座負壓式吸菸室，開放時間為每日 08:00 至 24:00，具體位置分布如下：
西門町及周邊商圈（4 座）：
捷運西門站 4 號出口後方
台灣鹽酥雞西門直營店前
屈臣氏武昌門市旁
行一大客車平面停車場出入口右側草坪。
中山地下街 R7 出口後方
捷運雙連站 1 號出口後方
截至 4 月底，台北市一共設置了 183 處合法吸菸區，但民眾很難透過網路一次查詢到所有地點。對此，一款名為《吸菸區地圖-Smoky》的手機 App 整合了所有合法地點，能幫助使用者快速找到距離最近的吸菸區。
App 開發者也特別強調，推出這款應用程式並不是為了鼓勵吸菸：「是覺得既然有規範，就應該讓大家知道哪裡可以抽、哪裡不能抽。讓吸菸的人少吃幾張罰單，也讓不吸菸的人少吸點二手菸。」