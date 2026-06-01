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西門町商圈禁菸範圍與罰則

▲今（1）日起，西門町商圈正式成為全面禁菸區，台北市衛生局繪製禁菸範圍。（圖／台北市衛生局）

違規罰鍰：

台北負壓式吸菸室地點一次看

▲台北市新設立無菸城市指定負壓式吸菸區。（圖／記者吳翊緁攝）

▲台北市新設立負壓式吸菸室內部模樣。（圖／記者吳翊緁攝）

合法吸菸區怎麼找？這款 App 幫癮君子帶路

▲《吸菸區地圖-Smoky》 App 整合了台北市內180多處合法吸菸區。（圖／google Play）

台北無菸城市政策正式上路！今（1）日起，西門町商圈正式成為全面禁菸區，而且在5月27日又將禁菸範圍擴大，未來西門町將成為首個根絕二手菸的標誌性地點。對此，《NOWnews 今日新聞》特別整理出西門町完整的禁菸區範圍、負壓、合法吸菸室位置，以及全台北吸菸區地圖 App 總整理。東至中華路一段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街二段所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）。台北市衛生局於 5 月 27 日進一步公告，將範圍擴大至中華路一段、延平南路、秀山街、衡陽路所圍區域（即捷運西門站 4 號出口周遭）。台北市目前共有 6 座負壓式吸菸室，開放時間為每日 08:00 至 24:00，具體位置分布如下：捷運西門站 4 號出口後方台灣鹽酥雞西門直營店前屈臣氏武昌門市旁行一大客車平面停車場出入口右側草坪。中山地下街 R7 出口後方捷運雙連站 1 號出口後方截至 4 月底，台北市一共設置了 183 處合法吸菸區，但民眾很難透過網路一次查詢到所有地點。對此，一款名為《吸菸區地圖-Smoky》的手機 App 整合了所有合法地點，能幫助使用者快速找到距離最近的吸菸區。App 開發者也特別強調，推出這款應用程式並不是為了鼓勵吸菸：「是覺得既然有規範，就應該讓大家知道哪裡可以抽、哪裡不能抽。讓吸菸的人少吃幾張罰單，也讓不吸菸的人少吸點二手菸。」