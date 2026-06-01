我是廣告 請繼續往下閱讀

斷言兩岸走向統一公投 郭正亮：台灣只剩2條路

國民黨主席鄭麗文今（1）日啟程飛往美國，展開長達16天的訪問，喊出目標是向美方傳達和平訊息。前立委郭正亮分析，鄭麗文此行最重要目的之一，就是向美國鷹派釋疑，說明國民黨在兩岸政策上與中國大陸的區別何在？國民黨內親美派甚至已有人將她視為「第二個洪秀柱」。郭正亮昨上《大大評評理》表示，若站在美國右翼角度，美方可能會問鄭麗文，若她在兩岸議題上都順著中國大陸打「和統牌」，是否也有不滿意、必須說「不」的時候？他指出，總統賴清德在兩岸議題上幾乎是「什麼都說NO」，而鄭麗文給外界的印象則相反，因此美國人會想知道，她究竟何時會對北京說「NO」？郭正亮進一步指出，美國在意的具體問題，是當兩岸談到統一時，台灣人民是否擁有同意權？他說，前總統馬英九曾表達「兩岸要做任何決定，要台灣人民同意」的立場，但鄭麗文尚未提出類似說法，因此國民黨內親美派已有人將她視為「第二個洪秀柱」。郭正亮也認為，民進黨接下來可能推出「民主拒統」或「抗中拒統」論述，藍綠兩黨都在調整原本的統獨對決框架。郭正亮說，中國大陸過去從未明確表示「尊重台灣人民意願」，其用語多為統一方案會考慮台灣人民福祉，主體仍是北京而非台灣人民。郭正亮直言，未來台灣政治可能越來越走向聯電前董事長曹興誠曾提出的「統一公投」概念，因為台灣已沒有獨立問題，只剩「和統」與「拒統」2條路。至於國民黨是否敢主張台灣人民有拒統權利？郭正亮則打上問號。