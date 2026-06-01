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輝達（NVIDIA）第一個海外總部將設址於北士科T17、T18園區。NVIDIA GTC Taipei 2026今（1）日於台北流行音樂中心登場，由輝達執行長黃仁勳開講。台北市長蔣萬安宣布台北101大樓晚間將點燈，慶祝輝達海外總部落腳台北。蔣萬安今日下午赴議會參加市政總質詢，並接受訪問。媒體問上午參加NVIDIA GTC Taipei 2026心得感想，蔣萬安表示，今天很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳在介紹很多AI未來的發展，非常具有前瞻性。不管是介紹到Blackwell Rubin，以及他們具體跟Microsoft合作的項目等，當然他也強調未來對於physical AI，就是機器人的發展，他都有提出非常多他的見解。未來不管是AI應用在各個領域，以及融入在日常生活當中，以台北市目前規劃，希望持續建構AI-driven Smart City，這也是市府會持續努力。媒體問今天晚上101會不會為黃仁勳點燈？蔣萬安回應說，「對，我想最主要也是因為今天GTC大會在台北舉辦」，同時市府也歡迎輝達的台灣總部正式落腳台北，所以晚上也會在台北101點燈，來慶祝這樣子的一個活動，以及未來海外總部的落成。蔣萬安上午受訪表示，將與輝達合作透過AI優化北捷文湖線，是2036年才會優化完畢嗎？蔣萬安回應說，其實文湖線是台北市第一條捷運線，所以當然相對的設備比較其他的路線是比較老舊，所以市府也啟動相關包括號誌，以及車輛的全面更新跟升級，2036年其實會達到40年的使用年限，市府不只是提出全面的優化跟升級，其實在規劃前，希望能夠導入AI做非常精確的模擬分析，這個部分都會啟動來進行。