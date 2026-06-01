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年底大選進入倒數180天黃金決戰期，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今(1)日市政辦公室召開記者會，正式宣布啟動「六星市政168巡迴說明會」。何欣純表示，首場座談今晚將自太平車籠埔廣興宮出發，預計在選前走遍大台中29個行政區與社團活動，全力衝刺完成168場巡迴座談，深入基層傾聽民意。何欣純指出，過去數月她已深入基層舉辦超過50場座談、拜訪全市逾三百位里長。她強調，台中擁有大肚山60公里的黃金縱谷，具備精密機械、智慧製造、航太及無人機等完整產業基礎，已是世界級製造業核心；但城市最重要的資產是「人」，下階段的台中除了產業升級，更要引領城市轉型，成為市民安居樂業的「生活首選之都」。針對具體施政藍圖，何欣純拋出「六星市政」主張，強調要讓台中市政比五星級再多一顆星，並從社福、新創、區域發展三大面向切入。何欣純表示，在社福方面，建構全齡照顧體系，承諾未來將加碼生育津貼、產後坐月子補助與零至六歲營養津貼，並推出幼兒免門診負擔與腸病毒疫苗補助；針對長者，除持續補助健保費外，也將擴大敬老愛心卡使用範圍，提升實用性與便利性。在新創與轉型部分，何欣純直言「青年是創新主力」，未來將籌組「青年局」專責青年就業、創業及公共事務；同時將設立「產業轉型升級創新中心」與「AI創新人才研習所」，協助地方中小微型企業導入AI技術、培育數位人才，讓勞工增能、企業升級，推動台中走向AI創新之都。何欣純批評，面對區域發展不均，台中縣市合併升格已16年，但城鄉落差依然顯著，市長不能「只從市區看天下」。她承諾，未來山線、海線、屯區及原市區均將規劃個別都心發展計畫，從交通、觀光到文教資源配置因地制宜，落實區域均衡發展。此外，因應現代社會需求，何欣純亦提出涵蓋治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安的「八大安心」政策。未來將補足警消人力、導入AI與大數據精準維護治安，並強化老宅健檢、道路人行道改善及數位時代的防詐防制，全面守護市民日常生活。何欣純與黨團議員及參選人共同喊出「六星市政168，台中創新一路發」口號。她強調，「台中隊」全體夥伴將並肩作戰，扮演最佳分身，以最接地氣的服務與有感政策爭取市民認同，力求「市長換欣，台中創新」，攜手打造欣欣向榮的大台中。