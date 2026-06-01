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莊瑞雄：黃國昌政治立場「不挑顏色」 路線隨階段轉變

范雲：黃國昌路線難理解 老朋友恐也看不懂

資深媒體人黃光芹近日爆料指出，現任民眾黨主席黃國昌在2019年仍於時代力量時期，因與時任總統的蔡英文不合，曾私下向對手賴清德發送簡訊，意圖尋求「政治結盟」。相關說法一出，立刻引發政壇討論，民進黨立院黨團今（1）日稍早也做出回應。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，每個政治人物都有不同階段的樣貌，從時代力量到民眾黨，再到現階段的黃國昌，「一路走來的改變，支持者其實都看得很清楚」。他指出，黃國昌在政治理念與價值上，可能較不拘泥於固定立場，「比較不挑顏色」，反觀部分政治人物則較為穩定。莊瑞雄也以比喻指出，黃國昌的口味變來變去，「有時候藍色可以、黃色也可以」，但民進黨則相對「堅持原味」理念。他強調，身為在野黨黨主席，黃國昌的政治變化屬於其個人發展歷程，但政治人物仍應建立穩定價值，才能取得民眾長期信任。民進黨立院團書記長范雲則指出，近期傳出黃國昌有意與國民黨合作，甚至外界流傳其可能擔任國民黨總統候選人副手，讓她直言「比較難理解」，相信不少他的老朋友也都很難理解。針對黃光芹所述的相關爆料，黃國昌則回應表示，對於個人情緒性說法，他採取最大包容態度，但若內容與客觀事實不符，根本就沒有必要一一回覆。