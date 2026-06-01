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輝達執行長黃仁勳今（1）日如外界預期，發表了與聯發科合作的N1X全新晶片，這款採用台積電3奈米製程，支援Windows on Arm生態的消費級PC處理器，已被命名為RTX Spark系列，將被用於Windows筆記型電腦中，黃仁勳也讚嘆「這是有史以來打造過最令人驚艷的晶片」。黃仁勳今日發表GTC主題言講，他指出，40 年後的今天，微軟（Microsoft）與輝達將打造全新的 PC。微軟與輝達在過去三年裡，花了這麼長的時間，完全顛覆並重新定義了PC未來的運作方式，為迎接這一刻做好準備。而今日發表的N1X晶片，黃仁勳讚嘆，是世界上有史以來造過最令人驚豔的晶片，是一顆非常漂亮的晶片。他直言，其實這是一顆需要花上33年才能打造出來的晶片，之所以如此，是因為輝達軟體都能在這裡堆疊運行。他說，如果想用這顆晶片運算數位生物學，沒問題；如果想做地震資料處理，沒問題；想做天體物理學，也沒問題。所有與輝達CUDA相關的東西，所有的物理學、生物學、基因學、所有的AI，都沒有問題，電腦圖形學也沒有問題。黃仁勳強調，N1X能夠運做這個世界上創造的一切。此外，現在還能運行代理AI，這是一台不可思議的電腦，「我為它感到無比自豪，我真的非常引以為傲。」他表示，N1X不只是一般 PC 晶片，而是能讓使用者在本地端PC執行大型模型與 AI Agent 的關鍵平台。未來PC可搭載本地Nemotron 3 Ultra、Nemotron 3 Super，或連接雲端Claude、Codex等模型，形成結合本地與雲端運算的新型AI PC 架構。