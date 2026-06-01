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中東戰事開打迄今已滿3個月，對於美國、伊朗何時停戰仍有不確定性。中油董事長方振仁今（1）日受訪指出，根據國際分析，戰事料將到下半年才會解決，屆時油氣價格雖會往下降，但因生產設施、運輸、供應鏈都需要時間恢復，他預估國際油氣價格還是會維持高檔至明年。方振仁今日在中油80周年典禮上致詞說，今年發生伊朗戰爭，使得國際油氣市場動盪劇烈，面對荷姆茲海峽的封鎖，引發了全球20%的能源供應中斷，中油展現了專業的韌性，迅速啟動多元採購，以及調整運輸路線及煉油廠的製程，來確保我們國內的油氣穩定供應不中斷，而且是量足價穩。未來方面，中油將持續推動海外油氣的佈局，以及多元的採購，來提升自有油源的比重，目標在2030年佔比達到10%，並且要以這次荷姆茲海峽封鎖事件作為警惕，策略性調整各區域進口能源的比例，減少地緣政治敏感區域的佔比。其次在淨零轉型，持續透過製程改善和減碳措施，降低溫室氣體排放。同步推動永續航空燃油、生質柴油、氫能、地熱、光電，進行碳捕捉利用與封存技術評估研究，來探討碳捕捉後轉化為低碳燃油產品的經濟、環保、技術可行性。中油自從中東戰事以來，油價已吸收新台幣166.6億，液化石油氣則吸收42億，更不用說自2021年以來，在工業天然氣以及其他各式石化原料使用，也吸收達1400億元。方振仁會後表示，目前行政院還在討論對中油撥補金額，因為涉及中東戰事影響的時間長度，且要衡量政府財政狀況，此事目前未有定論；增資案方面，行政院、主計總處都予以同意，會從2027年預算開始，分4年編列對中油增資。