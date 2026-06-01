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▲張員瑛雙臂抱胸走到海關前的模樣，被網友批評太過傲慢。（圖／翻攝自張員瑛IG@for_everyoung10）

韓國女團IVE成員張員瑛因精緻美貌，與舞台魅力深受大批粉絲喜愛，一舉一動都是外界關注焦點。而30日，她隨著IVE成員現身韓國金浦國際機場，準備前往上海舉辦簽售會時，在機場與海關的互動意外引發熱議。只見她戴著帽子、口罩遮住整張臉，面對海關時幾乎全程雙臂抱胸，最後拿走護照時，也不像其他成員一樣向海關點頭致意，而是直接拿走，再度被網友炎上，怒批她太無禮，狂砲轟：「跩什麼跩。」張員瑛30日現身韓國金浦國際機場，只見她穿著黑色背心配上牛仔褲與夾腳拖鞋，頭戴棒球帽與黑色口罩，把整張臉遮好遮滿，並以雙臂抱胸的姿勢走到海關面前檢查護照，接著應要求微微拿起帽子跟口罩，但第一次似乎露出的臉不夠，所以又被要求一次，她只好再把帽子跟口罩拿起來。而終於檢查完後，張員瑛直接拿走護照，並抱胸往前走。反觀其他成員，則是在拿走護照後，都有微微點頭向海關致意。這段影片也在網路瘋傳，部分網友認為張員瑛的行為太無禮，指出抱胸的行為看起來非常傲慢，露臉的時候，也是要說好幾次，才完整露出來，「怎麼到海關前一副傲慢地不肯好好露臉受檢？雙手叉著對海關走過去，真是要不得的態度！」、「到底在跩什麼！其他成員就很客氣」、「真的看起來很沒禮貌，不是所有人都認識妳」不過另一批網友則認為，影片中只有看到張員瑛與海關互動的背影，也聽不到任何聲音，認為不能以這點就隨意批判她沒有禮貌，並喊話外界不要放大解讀。