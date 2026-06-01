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日本國民天團嵐（ARASHI）昨（31）晚在東京巨蛋舉行最後一場告別演唱會，為27年團體活動正式劃下句點，讓許多粉絲全部都哭成淚海，針對沒能抽到門票的粉絲，官方也開放付費線上直播，並且在活動結束後提供回放重播功能，只要在6月15日晚間23:59（台灣時間22:59）之間都能無限次觀看，且有繁體中文字幕，只要在回放截止前到「FAMILY CLUB online英文版」購買收看券，就可以不跨VPN完整看完本次演出。根據FAMILY CLUB online公告，本次嵐解散演唱會的「見逃し配信（錯過回看）」將於演出結束後開放觀看，並持續至6月15日晚間11點59分為止，，價錢為6000日幣（約台幣1200元），僅提供信用卡付款，就能再次回味這場象徵一個時代落幕的重要演出。為照顧海外歌迷，官方也特別宣布將追加MC談話環節字幕，除了日文之外，還將提供繁體中文、英文、韓文及泰文四種語言版本，其中繁體中文消息曝光後，讓不少台灣粉絲直呼相當貼心，隨著東京巨蛋最終場落幕，經紀公司STARTO ENTERTAINMENT也迅速更新官方網站，將嵐的團體資料下架，僅保留成員個人頁面，粉絲俱樂部同步停止營運，不過由嵐專屬唱片品牌Storm Labels所保留的團體檔案仍可供粉絲瀏覽留念。在最後演出中，成員二宮和也、相葉雅紀、松本潤、大野智與櫻井翔輪流發表感言，強調「五個人永遠是嵐」，讓現場與線上無數粉絲淚崩，雖然團體正式走入歷史，不過嵐所帶給大家的青春回憶將永遠存在大家心中。