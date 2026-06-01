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台中市警察局第六分局協和派出所員警近日接連在巡邏勤務及處理民眾報案過程中，成功查獲2名通緝犯。其中一案源自員警路上巡邏時察覺可疑人車，另一案則是在深夜處理民眾報案時意外查獲通緝身分，短短一天內連破兩案，展現警方全天候維護治安的執法能量。警方表示，日前下午執行巡邏勤務時，員警行經西屯區工業區一路，發現一輛機車上的乘客神情緊張，不時偷瞄巡邏員警，且機車駕駛出現違規後企圖離開現場，異常舉動引起警方注意。員警立即上前攔查，經查證身分後發現，機車後座54歲張姓男子竟為通緝犯，警方當場依法將其逮捕，並解送歸案。無獨有偶，當日晚間協和派出所再度接獲民眾報案，指稱東海大學宿舍旁人行道有男子疑似情緒失控、行為脫序。警方獲報後立即趕赴現場，並依照報案民眾提供的線索展開搜尋。不久後，員警在案發地點對面一處洗車場內發現一名男子。該男子情緒激動，不僅大聲咆哮，還在場內來回奔跑、行為失控，造成現場民眾驚慌閃避。為防止事態擴大，員警立即上前管束並安撫情緒，隨後進一步查證身分時，赫然發現28歲萬姓男子同樣為通緝犯，警方隨即依法逮捕，並移送相關單位偵辦。第六分局指出，無論是執行例行巡邏勤務，或是處理民眾報案案件，警方均秉持高度警覺，對可疑人事物即時查察與應處。此次協和派出所透過巡邏與受理報案雙線出擊，成功查獲2名通緝犯，再次展現警方打擊犯罪、維護治安的決心，未來也將持續強化巡邏及盤查作為，讓不法分子無所遁形。