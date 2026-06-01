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喻虹淵和周渝民因《痞子英雄》結緣，2015年結婚後她就淡出演藝圈，她今（1）日舉辦媒體見面會宣布復出，超過10年沒有接受訪問的她難掩緊張，透露老公早上特地傳訊息幫她加油，她也藉此機會解釋，當初結婚後淡出圈子是自己的決定，決定要重回螢光幕，周渝民只問她：「啊妳想做什麼？」她表示工作範疇不設限，至於有沒有機會跟老公同台？她笑喊：「 私心希望不要，人生要有不同的男主角比較好！」喻虹淵為了家庭，在演藝事業起步時就淡出，不少傳言是私生活低調的周渝民，希望她在家相夫教子，喻虹淵今破除傳聞，表示這10年來其實有戲約找上門，但因為沒有窗口，也不知道怎麼自己談，讓她覺得有趣的是，每次有邀約，對方都會先問「妳先生可以嗎」讓她笑喊：「我還要經過先生同意嗎？」喻虹淵表示，當時淡出是自己的決定：「我結婚之後滿快就懷孕，就好像自然而然生小孩，也沒找到很好的保姆，只得自己帶，漸漸地就10年了，那時候還在起步，也沒多想就決定走進家庭，先生也覺得...以他工作為主，我在家，我就接受這樣的安排。」大家好奇她復出的機緣是什麼，喻虹淵說，其實只是為了健檢積極減肥，瘦了10公斤之後，因緣際會遇到現在的經紀人，聊著聊著就談到合作，老公也支持，還問她想做什麼，讓她內心一驚，「他這麼一問，我覺得都可以啊！希望不要是那種年紀小要裝清純的。」如果劇情需要，吻戲也ok，至於尺度，她笑說，「應該不會有人找我演那種，我就不是那種風格，但有的話也可以試看看。」至於有沒有機會和老公合作？喻虹淵想了想：「我私心是希望不要啦！人生要有不同男主角！」不過又想說，其實老公是很棒的演員：「有機會跟他合作也是我的榮幸。」只是復出後一定會有機會是老公在家帶小孩，會不會擔心周渝民一打一家裡會變得很可怕？喻虹淵才想到這個問題，馬上說會給女兒列好每日必做清單，她也相信周渝民不會打壞這個規則，給自己找麻煩。