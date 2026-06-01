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「2026台中海洋觀光季」熱血前哨戰正式開跑！台中市大安區公所主辦的第二屆「浪花盃」沙灘排球賽，定於7月18、19兩日在大安港媽祖文化園區海堤外沙灘登場。主辦單位宣布，賽事即日起接受報名至6月15日截止，預計號召全國24支勁旅同場競技，以此揭開中部海線一系列夏季觀光與文化盛典的序幕。台中市政府觀旅局表示，大安濱海擁有得天獨厚的細緻沙灘與開闊海景，長期以來為中部水上活動與夏日觀光的指標性景點。沙灘排球不同於室內排球賽事，高度考驗球員在鬆軟沙地上的爆發力，以及面對大安海風與豔陽直射的臨場應變能力。這場高張力的賽事，不僅能讓全台沙排好手同場競技，更展現沙排運動獨有的陽光與活力，期盼能讓觀賽民眾在吹拂海風的同時，深刻感受海線專屬的運動魅力。大安區公所指出，本屆「浪花盃」沙灘排球賽名額分為「公開男女混合組」及「休閒男女混合組」各12隊，共計24組，不論是專業球員或業餘愛好者均有專屬舞台。為鼓勵全民運動並激發選手鬥志，賽事各組別皆規劃了豐富的獎金與獎牌，詳細賽事規章與獎勵細節，請以官方報名網站公告為主。此外，活動期間現場亦規劃美食市集與餐車派對，提供觀賽民眾與選手豐富的在地餐飲選擇。台中市風景區管理所說，本屆「浪花盃」沙灘排球賽亦為「2026台中海洋觀光季」的重要前哨戰。接下來海線將迎來一系列精彩活動，包括8月份的梧棲「濱海祭」樂團演出、媽祖文化園區「草月流漂流木藝術創作展」；10月3日至4日則將在大安港媽祖文化園區舉辦擊鼓表演、媽祖文化劇場及嗨安祭等系列活動，共同慶祝大安媽祖雕像正式完工。