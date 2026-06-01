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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（1）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，被問及過去曾說玩手遊一年課金幾十萬，但財產申報存款僅18萬挨轟。沈伯洋回應，每個人都有自己的興趣，有人喜歡手錶，有人喜歡車，自己喜歡花錢在動漫跟電動，主持人追問那一年課金手遊幾十萬，不就是月光族了？沈伯洋說，倒也還好，除以12其實沒有花那麼多，每個月都有新遊戲或新活動，但後來就沒什麼時間玩，所以這1、2年在手遊上面花的錢就變非常少。過去沈伯洋在《加開零食會》中透露，自己玩手遊課金幾十萬，對此國民黨議員詹江村嘲諷稱，應該全台灣年輕人都想沈伯洋化，把錢都花到遊戲上，法學博士只剩下18萬存款。對此黃光芹質疑存款100萬以下不用申報，沈伯洋回應，當天是買完800多塊的台積電給女兒，所以存款剩下18萬，因為自己銀行帳戶是連接到監察院，所以就自動申報了，認為其實存款不要太多，把這些錢拿去投資，這聽起來不是壞事。黃光芹追問手遊一年課金幾十萬，沈伯洋說，每個人都有自己興趣，像自己很喜歡動漫還有電動，就像有人很喜歡手錶，有人很喜歡車，自己則是喜歡玩遊戲，花錢在遊戲上。至於貸款200萬，沈伯洋說，是要參選了以後，手頭的現金一定不夠，所以就趕快先去貸，至少在還沒有正式政治獻金前，有一些開銷都自己付、自己用，就算有政治獻金也不能拿來還貸款，所以貸款就是自己的。黃光芹質疑，一年幾十萬課金幾乎就月光族了，沈伯洋說，這倒也還好，因為除以12其實沒有花那麼多，而且每個月都有新的遊戲或新的活動，那大概是2年前的事情，因為後來沒什麼時間玩，所以這1、2年在手遊上面花的錢就變非常少。