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北市幼兒園營養午餐普及到公私立

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前抵台受訪時，曾多次提到「台灣需要更多電力」。對此，台北市長蔣萬安今（1）日表示，希望政府能夠提出多元穩定的能源組合，來滿足民生的需求以及產業發展的需求，包括核能在內，都是普遍產業的心聲。蔣萬安今日下午赴議會參加市政總質詢，並於會前接受訪問。媒體詢問黃仁勳強調能源的重要，是不是應該要用核電？蔣萬安回應說，「確實，我想黃仁勳在近期多次表達，需要能夠有穩定充足的電力。」這個部分，確實也講出了產業的心聲，所以不只是對於未來產業的需求，包括民生的用電，也都希望政府能夠提出多元穩定的能源組合，來滿足民生的需求以及產業發展的需求。媒體追問包括核能嗎？蔣萬安回應說，對，當然包括核能，這個都是普遍產業的心聲。媒體問幼兒園營養午餐有要普及到公私立嗎？蔣萬安表示，上週他在議會已經很明確表達，市府會來做營養午餐免費、5天供應，就是讓不只是全天班或半天班的孩子，都能夠吃到營養午餐，市府也提供留校老師指導費，還有也提供營養午餐給老師，市府就會這樣來推進。