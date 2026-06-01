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舊金山巨人球星厄萊茲（Luis Arraez）今（1）日作客科羅拉多落磯比賽中，以先發第三棒、二壘手登場，單場4打數敲出1安打，打進3分打點，巨人團隊敲出25支安打狂攻19分贏球，厄萊茲也成為大聯盟近50年來，史上第2位邁入6月前打出70支安打、卻僅有個位數三振的球員，上一位是名人堂球星關恩（Tony Gwynn）。厄萊茲本場在第3打席先敲出中外野高飛犧牲打，帶有1分打點，下一打席則砍出左外野安打，再帶有1分打點，第6打惜則再度以中外野高飛犧牲打，送回本場比賽個人的第3分打點，將誇張的高擊球率特點展露無疑。本場賽後，厄萊茲本季出賽56場，合計244打席中敲出70支安打，打擊率高達3成21，僅吞下9次三振，保送也少到僅有14次，成為近50年來第一位進入6月前，打出70安同時三振數僅有個位數的球員。美國數據分析網站「OptaSTATS」賽後於社群上指出：「在邁入6月份之前，能夠達成『70支以上安打，且被三振數維持在個位數』的打者，過去50年MLB歷史中，厄萊茲是史上第2人。」而上一位達成此神級紀錄的，是名人堂傳奇球星關恩，他分別曾在1991年、1997年兩度寫下這個紀錄。厄萊茲用獨特的打擊方式寫下紀錄，他過去就曾是史上首位在3支不同球隊連續奪下「年度打擊王」的球員，先後在2022年（雙城隊）、2023年（馬林魚隊）以及2024年（教士隊）連續3年奪得此獎，是當今大聯盟最具代表性的「安打製造機」。關恩方面，職業生涯20年全奉獻給教士隊，曾手握8座打擊王獎盃、生涯累積3141支安打，早已入選美國棒球名人堂，儘管70安、個位數三振紀錄被追上，但他仍保有一項驚人成就，就是於1995年球季間，創下連續170個打席未被三振的紀錄，至今被認為是大聯盟史上最難被打破的里程碑。