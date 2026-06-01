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▲諾克斯即將在下個月中滿18歲，到達法定成年的年齡，此後可以自己作主，不過外界不認為他會跟爸爸布萊德彼特修復關係。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉（中）的親生女兒希蘿（右）、養女莎哈拉（左），都已經公開和爸爸布萊德彼特切割，放棄父姓。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特（如圖）因為《F1電影》攀上事業的巔峰，卻因為與孩子們的感情極度疏離，人生中仍有很深的遺憾。（圖／美聯社／達志影像）

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉離婚大戰打到今年就要滿10年，在離婚相關的子女監護權、財產分配等事項上，彼此早已達成協議，但布萊德彼特控訴裘莉在法國酒莊的股權買賣中違背彼此協議、並未事先告知的官司，還沒有結束，因而兩人之間的戰火無法完全平息。裘莉被《紐約郵報》八卦版稱離間孩子們對爸爸的感情，更狠的是她還會特別挑跟小布比較親近的那幾個下手。近日洛杉磯法院法官作出裁決，命令一名布裘官司中的關鍵證人重返法庭接受強制審訊，被視為布萊德彼特在訴訟程序上的重要勝利。 相關報導刊出之後，隔天馬上就是裘莉養子麥杜斯宣告依法放棄父姓彼特的消息，小布這方的不具名人士忍不住諷刺道：「一點都不令人意外，她早就離間孩子們對爸爸的感情，特別是那幾個跟布萊德較為親近的。」紐約郵報標題則稱：「裘莉從未原諒布萊德彼特」。會如此憤恨是因為，裘莉堅稱布萊德彼特酒醉而在私人飛機上對她有語言與肢體上的攻擊，讓她與孩子們留下身體和心靈上的創傷。布萊德彼特否認此指控，相關單位包括FBI，都沒有對他提出控訴，還宣告因證據不足撤案。裘莉心有未甘，刻意要把這件舊案在鬧上檯面，最後不了了之，她在前年也撤回控訴，轉而用小布會最受傷的方式來對付他：讓小孩主動切割他。裘莉方面的消息人士打槍她刻意讓孩子們跟小布切割，堅持她是個好媽媽，孩子們都很愛她。她也鼓勵小孩獨立、自主，有自己的意見，不過當他們所有人的意見都是不要布萊德彼特這個爸爸，難免讓外界覺得不尋常。尤其布萊德彼特曾經爭取到與裘莉共同監護小孩，裘莉後來透過律師團主張法官恐有和布萊德彼特的利益關聯，設法讓該法官被撤換、共同監護權也不算數，繼續維持孩子們由她主要監護、布萊德彼特只能探望的情況。在此情形下，布萊德彼特要維持與小孩子之間的相處，就變得非困難，主導權都在裘莉手上。兩人所生的一對雙胞胎諾克斯、薇薇安，即將在7月中滿18歲，屆時他們的所有小孩都已是成年人，不再受到監護權的管束，能自己作主。可是現在幾乎每一個都宣告放棄父姓，已經在爸媽之間選邊站，就算裘莉不再是他們的主要監護人，小布也未必挽得回和他們的親情。10年下來，裘莉耗費高額律師費，財富大縮水，布萊德彼特儘管推出了叫好叫座的《F1電影》，聲勢再達新巔峰，卻失去了和子女們之間的親情，也算不上是贏家。而裘莉過去離婚和前夫們都不會撕破臉，在布萊德彼特身上也破了例，兩人之間恐怕一輩子也很難和好。