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MLB大聯盟賽場上無奇不有，多倫多藍鳥今（1）日作客巴爾的摩金鶯，不僅在客場以5：9吞下敗仗，陣中右外野手J.桑契斯（Jesus Sanchez）更經歷一場令人哭笑不得的意外受傷。他在比賽中遭到看台飛來的棒球擊中右手腕，導致挫傷提前退場，賽後J.桑契斯也還原真相，原來「肇事者」竟然只是一位想找偶像玩傳接球的12歲小球迷。這起罕見的插曲發生在第6局的比賽暫停期間。當時J.桑契斯正站在右外野防區，隨意抬頭與看台上的球迷互動、對到了眼神，怎料下一秒，一顆棒球竟從觀眾席破空而來，不偏不倚正中他的右手腕。J.桑契斯當場痛到彎下腰，隨後被換下場接受治療。賽後J.桑契斯手纏繃帶，透過翻譯還原這場令人傻眼的意外：「我當時真的沒有想玩傳接球。我只是看了看台上的球迷，他可能誤以為我想跟他們玩，就把球丟過來了，這完全是一場天大的誤會。」幸運的是，經過X光檢查後確認J.桑契斯骨頭並無大礙，僅是手腕瘀傷，不至於影響接下來的賽事。他苦笑著說：「雖然滿痛的，但感謝上帝，傷勢不嚴重也沒骨折。我沒想過會發生這種事，但既然遇到了，就只能打起精神、繼續往前看吧。」對於這起離奇的受傷事件，藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）賽後也笑說，「棒球場上永遠不知道會發生什麼事。他當時好像在跟一個大約12歲的孩子開玩笑，感覺就像在說『嘿，來玩傳接球啊』，結果那個孩子竟然當真，把球丟過來了。」施奈德隨後也溫情表示，這對雙方來說都是個尷尬的巧合，相信那孩子心裡現在一定也很不好受，畢竟這之中絕對沒有任何惡意，純粹是時機不湊巧的誤會。儘管只是一場意外，但作為主場方的金鶯球團，隨後仍發表聲明，「球團已在第一時間確認該名球迷的身分，並在進行全面調查的期間，依規定將其請離球場。」