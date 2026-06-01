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黃仁勳再度訪韓！這次想改吃烤肉

為何選擇聖水洞當聚餐地點？

黃仁勳傳將為韓國職棒斗山熊隊開球

人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日在北流舉行輝達GTC大會主題演說，本週將參加2026年台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2026)。結束在台訪問後，預計本週再度訪問韓國，與三星、SK海力士等高層會晤。韓媒關注，黃仁勳此行將再度颳起旋風，預計他將在一家烤五花肉店與這些財閥巨頭交流。根據韓聯社報導，黃仁勳在本週結束台北的行程後，4日將來到韓國，與韓國主要企業集團掌門人會面，並與韓國企業人士舉行座談，引發半導體與IT產業高度關注。值得注意的是，黃仁勳在訪韓期間，預計將在首爾聖水洞一家餐廳與韓國財團高層舉行一場輕鬆餐敘，一邊享用五花肉與酒類飲品，因此再度成為熱門話題。報導提到，黃仁勳此次會面的企業領袖可能包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver創辦人李海珍；此外，現代汽車集團會長鄭義宣可能出席。業界認為，這次會面除了討論AI半導體合作外，也可能進一步商討將合作範圍擴展至機器人與Physical AI領域。不過，三星電子會長李在鎔因海外行程安排，這次將無法出席。報導指出，這次黃仁勳選擇會面地點很可能選在首爾聖水洞一家五花肉餐廳。一家烤肉餐廳員工表示，輝達目前已先行預約，但仍需確認最終出席人數後才會正式完成訂位。根據線上訂位情況顯示，6月5日下午6點以後的座位已全數額滿。若最終確定在此舉行會面，外界也十分關注是否會成為一場搭配燒酒與啤酒的「五花肉＋燒啤」的聚會。由於黃仁勳向來偏好較為輕鬆隨性的交流方式，加上會面地點選在年輕人聚集的熱門區域，因此業界推測，去年10月引發話題的炸雞店聚餐可能再度上演。去年黃仁勳與李在鎔、鄭義宣在首爾三成洞一家炸雞店聚餐，互動熱絡，引發韓國產業界關注。另一方面，黃仁勳方面也正與NAVER協調訪問位於京畿道城南市盆唐區的「NAVER 1784」總部大樓，這裡也是展示機器人、雲端運算等重要技術的基地。韓媒分析，聖水洞近年已成為首爾年輕族群、國際品牌以及高科技新創企業聚集的重要商圈，因此選擇當地五花肉餐廳作為會談地點，被認為兼具韓國特色與親民象徵意義。韓聯社也提到，黃仁勳此行還可能將在首爾蠶室棒球場舉行的斗山熊主場賽事中擔任開球嘉賓。事實上，黃仁勳過去也曾有為中華職棒比賽開球的經驗，在2024年6月1日曾在台北大巨蛋，為味全龍隊開球。