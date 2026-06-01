2026年將過一半，靠提神咖啡衝刺一波！本周最新咖啡優惠出爐，7-11今（1）日起特大杯濃萃美式買8送8、精品咖啡買7送7，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券。全家大杯特濃咖啡買30送30只限今天，萊爾富則有拿鐵「買49送50」，比半價更划算；星巴克買一送一uniopen卡友周一爽喝。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（6月1日至6月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍APP｜6月1日至6月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜限6月1日
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／靜岡濃抹茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜限6月2日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
📍門市｜6月5日至6月7日
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青茶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元） ➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜限6月1日、全盈+PAY
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜6月1日至6月5日
◾福樂Q果草莓芝芝優酪雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾燕麥脆片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）至6月3日
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）至6月3日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）至6月3日
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元） 至6月3日
📍門市｜5月29日至6月2日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
6月1日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡OK超商
📍門市｜限6月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
◾初鹿牧場牛奶雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡85度C
周三（6月3日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（6月5日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／靜岡濃抹茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青茶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元） ➡️點此購買
📍APP｜限6月1日、全盈+PAY
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
◾福樂Q果草莓芝芝優酪雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾燕麥脆片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）至6月3日
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）至6月3日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）至6月3日
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元） 至6月3日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
6月1日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
📍門市｜限6月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
◾初鹿牧場牛奶雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周三（6月3日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（6月5日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。