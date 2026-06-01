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萬眾矚目的NBA總冠軍賽即將於週四在聖安東尼奧馬刺隊主場點燃戰火，由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊，將迎戰氣勢如虹的紐約尼克隊。這場對決是兩隊繼1999年總冠軍賽後的歷史宿怨重演，因此成為全球球迷關注的焦點。然而，比賽還沒正式開打，場外卻先燃起了政治硝煙，德州州長阿博特（Greg Abbott）因為一張極具爭議的「AI惡搞圖」，遭到馬刺球迷集體出征。日前德州州長阿博特在社群平台X上發布了一張由AI生成的惡搞圖片。畫面中，阿博特本人正霸氣地對著一名身穿尼克隊球衣的女性「暴扣」，外界普遍推測該女性暗示的是紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）。更誇張的是，圖片中還將前美國總統、阿博特的政治盟友川普（Donald Trump）畫在籃框下方仰天大笑。這張帶有強烈政治宣傳與挑釁意味的AI圖片一經發布，隨即引發軒然大波。然而，出乎阿博特意料的是，率先對他開砲的不是紐約市民，而是他極力想討好的聖安東尼奧馬刺隊球迷。馬刺隊球迷迅速在社群上與阿博特劃清界線，紛紛留言開嗆。有馬刺球迷直接了當地表示：「老兄，馬刺迷可不承認你。」另一位球迷則痛批：「兄弟，你這種怪異的『MAGA』盲從行為，根本沒有人想看。我們愛的是馬刺，但我們絕對不愛你。」更有球迷直言，馬刺隊目前的精神領袖文班亞馬來自法國，政治理念與保守派的阿博特南轅北轍。網友憤怒寫道：「文班亞馬絕對不會支持這種行為。這支優秀的球隊不該被你當作收割政治利益和個人宣傳的工具。籃球本身不帶政治色彩，但如果真要談論球員們的政治立場，他們也絕對不會站在你那邊。」回到純粹的籃球賽事，兩隊在例行賽的兩次交手互有勝負，各拿一勝，實力不分伯仲。馬刺隊剛剛歷經了與奧克拉荷馬雷霆隊的西區決賽七場血戰，全隊雖然體能消耗極大，但士氣正值巔峰；反觀東區冠軍紐約尼克隊則是在橫掃克里夫蘭騎士隊後，獲得了充足的休息時間，但也有休息過久的隱憂。這場歷史性的對決將在台灣時間週四正式開打。隨著德州州長的政治口水插曲，這場體育盛事在兩大城市的體育與政治角力下，未演先轟動。