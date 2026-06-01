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38歲女星喻虹淵自從嫁給周渝民（仔仔）後就淡出圈子，今久違和媒體見面，許多人都好奇她嫁給男神，每天醒來都能看到仔仔的帥臉是什麼感覺，她聽了之後大笑說：「你們不會以為他每天都長那樣吧，頭髮都是set好的。」還有人說應該香香的吧，喻虹淵超老實回答：「應該就是沐浴乳的味道！」把所有人逗樂。喻虹淵和周渝民合作《痞子英雄》結緣，結婚後她很快就懷孕，因為沒找到好的保姆只好自己帶孩子，一帶就是10年，而周渝民依舊活躍於演藝圈，不僅戲約不斷，近來更以F4偶像歌手之姿展開巡迴演唱會，記者好奇問她：「每天起床都可以看到仔仔是什麼感覺？」把喻虹淵笑歪，還趁機吐槽老公：「你們不會以為他每天都是那樣，頭髮都是set好的吧！」喻虹淵說自己不是外貌協會：「我不是因為他的長相，所以也從來沒覺得他是男神，有朋友說我這樣很凡爾賽，他（仔仔）明明長得很帥。」喻虹淵想了想後說：「確實是！我喜歡，而他剛好長得很帥，不是因為他的外貌，他很有才華好嗎！」但因為周渝民不太喜歡分享私生活，喻虹淵發照片似乎要經過他的同意，喻虹淵解釋：「因為他覺得我沒有體現出他的優點，他說我比較擅長拍風景，每次都說『妳很會自拍，怎麼不太會拍別人』。」有時候幫老公拍完照，周渝民看完會說：「不要PO謝謝！」周渝民跟著F4回歸開唱，讓許多粉絲夢回當年《流星花園》男神，喻虹淵表示兩人相識時周渝民就已經是演員了，沒有想像過老公作為偶像歌手的狀態是什麼，也是跟著大家一起認他的另外一部分。有趣的是，女兒前兩年開始對爸媽的工作很好奇，在得知爸爸是偶像之後，也問過媽媽是做什麼的，喻虹淵給女兒看以前她演戲的片段，結果女兒只在意她的妝造，讓她哭笑不得。