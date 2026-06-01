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▲李亦捷（穿連帽上衣者）早前在南方澳市場叫賣魚貨，她認真跟魚販學習，不恥下問，以熱情擄獲顧客的心。（圖／翻攝自李亦捷IG@haha81911）

▲李亦捷（左）在2023年9月11日、31歲生日當天和交往多年的攝影師曾崴榆登記結婚。（圖／翻攝自李亦捷臉書）

▲李亦捷在《乩身》中飾演酒店小姐兼性工作者「美娜」，與男主角柯震東有親密床戲。（圖／翻攝自Netflix）

李亦捷被名導張作驥挖掘踏入影壇，出道即問鼎金馬新人獎，曾經以國片《野雀之詩》勇奪台北電影獎最佳女主角獎，她和攝影師曾崴榆在2023年結婚，婚後便積極備孕，除了婚前拍的影集《乩身》外，至今沒有推出任何作品，幾乎全面停工。早前李亦捷分享在市場叫賣魚貨的照片，引發關注，本人則透露是在體驗人生，「他（老公）讓我生活得很好！」婚後，李亦捷淡出銀光幕備孕，幾個月前在IG分享於南方澳魚市場賣魚的照片，表示住在當地民宿期間，花了兩天的時間體驗如何叫賣魚貨，她認真跟魚販學習，不恥下問，用最短的時間記下魚的名字跟價錢，觀察師父們與客人的對話，最終以熱情擄獲顧客的心。李亦捷近年雖然較少接戲，但據《鏡報》報導，她說自己拍戲還是有存款，另外也著朋友學賣傢俱，陪老公去南方澳拍戲時，還跟賣魚的阿姨一起工作，樂於體驗生活之外，未來可能也會想做點投資，而她本身並沒有放棄演戲，不排斥演配角或客串角色。李亦捷透露，老公從來沒有讓她擔心過生計的問題，「他讓我生活得很好！」33歲李亦捷戲齡16年，讀莊敬高職三年級時被發掘演出導演張作驥的電影《當愛來的時候》正式出道，片中飾演16歲未婚懷孕的少女，榮獲台北電影獎最佳新演員獎，並入圍第47屆金馬獎最佳新演員，電視劇《廢財闖天關》則是她首次擔綱八點檔女主角，近期的作品為影集《乩身》中與柯震東纏綿的酒店小姐兼性工作者「美娜」。