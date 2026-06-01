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2026年世界盃足球賽即將開打，共同主辦國之一的墨西哥國家隊正式公布最終26人參賽名單。現年40歲的老將傳奇門將「草頭神」歐喬亞（Guillermo Ochoa）赫然在列，這意味著他將有機會在今年賽場上，與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）以及葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）並列，寫下前無古人的生涯六度參加世界盃神級紀錄。世界盃墨西哥國家隊名單揭曉，40歲的歐喬亞正式成為國際足壇歷史上，第三位有望在今年打破紀錄、連續六屆入選世界盃名單的傳奇球員，與阿根廷球王梅西以及葡萄牙巨星C羅並列，共同挑戰這項象徵球壇長青樹的最高榮譽。這份由墨西哥主帥阿吉雷（Javier Aguirre）親自操盤的名單可謂新老交替、星光熠熠。鋒線由英超富勒姆前鋒希門尼斯（Raúl Jiménez）、義甲AC米蘭前鋒吉梅內斯（Santiago Gimenez）領銜，並破天荒選入了效力於蒂華納俱樂部的19歲超級神童莫拉（Gilberto Mora）。此外，名單中還包含幾位引人注目的雙重國籍新星，如芝華士的古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）與岡薩雷斯（Armando González），以及馬德里競技中場瓦加斯（Obed Vargas）和皇家貝提斯的菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）。作為本屆賽事與美國、加拿大共同主辦的東道主，墨西哥也創下了歷史，成為全球第一個三度舉辦世界盃足球賽的國家。在今年世界盃正式開打前，墨西哥「三色軍團」預計將於6月4日與塞爾維亞進行最後一場熱身賽調整狀態。隨後，墨西哥將於台灣時間6月12日，在足球聖地墨西哥城的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）迎戰南非隊，正式為2026年世界盃揭開熱血序幕。