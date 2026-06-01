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中信兄弟上周末作客富邦悍將大巨蛋主場，在中信董事長辜仲諒親臨現場、精神喊話下，豪取2勝1敗佳績，打線絕對是最大功臣，3戰狂敲34支安打、狂攻18分，其中王威晨、詹子賢與張士綸3位主力先發手感火燙，3人3場都有安打貢獻，合計打進18支安打，率先站上壘包為黃衫軍創造得分機會。中信兄弟上週陷入7連敗低潮，董事長辜仲諒29日親自來到現場，球團也剪輯在休息室與球員對話，數度強調打不好是自己的問題，「最近的戰績，我想大家都知道我們表現不好。表現不好主要原因不是你們的問題，是我的問題，我是講真的，是我的問題。」辜仲諒也盼球員仍能出去開心打球，找回打球的樂趣。辜仲諒精神喊話確實奏效，雖然當日比賽仍以2：4輸球，但打線狂敲12支安打，頗有復活跡象，隔戰則在最後半局單局狂攻8分，終場10：1大勝，昨戰同樣在第七局發威，再度創造5分大局，最終系列賽2勝1敗獲勝，是繼上月15日至17日客場挑戰統一獅以來，首次在單一系列賽上勝多敗少。兄弟上周末打線堪稱棒棒開花，但前段棒次靠安打上壘，提供得分機會功不可沒，其中王威晨、詹子賢與張士綸3位主力表現最為亮眼。王威晨、詹子賢本季成績原本都低於聯盟平均，但上周末大復活，王威晨固定擔任第三棒，合計13打數敲出6安打，三戰都有3打點進帳，OPS+回到105高水準，詹子賢則扮演好中心棒次任務，5支安打中有2支長打，延續前三棒攻勢。此外打線一大驚奇，堪稱是上月22日才從二軍升上來的21歲小將張士綸，他系列賽首戰單場4安打、周末被調整到開路先鋒，合計9打數3安打貢獻，目前一軍打擊率已經提升到4成55。張士綸上周末過程中，數度利用強大的強棒控制力，打出反方向安打，而被象迷注意到，昨戰賽後一支巧打安打，還登上Threads，被球迷稱作是王威晨與陳傑憲的綜合體。