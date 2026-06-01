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▲Yuika被台灣臭豆腐嚇到，直呼不會再吃。（圖／環球唱片）

日本破億神曲《因為喜歡你。》原唱Yuika來台開演唱會，甚至一連唱2天一票難求，打破自身海外工作最長紀錄，讓她對台灣留下深刻印象。她今（1）日接受台灣媒體訪問，分享設計小熊手燈的背後故事，於來Yuika曾歷經死亡旅行，在機場食物中毒昏倒被救護車載走，是熊熊陪她度過難熬日子，所以才把它設計成周邊商品。Yuika這次的台灣演唱會上，台下歌迷都高舉小熊手燈，她今天分享創作故事，某次出國旅行夾了小白熊娃娃，要搭機返家當天卻食物中毒昏倒，在機場被救護車載走，延後了回家的時間，「我當時有一種快死掉的感覺。」後來她就抱著小熊睡覺，認證它是「救命恩熊」才特此取名「權三郎」並做成周邊商品。這次來台演出，她表示過去常聽日本人分享「來台一定要吃看看臭豆腐，它會是你人生經驗中最難忘的回憶。」所以鼓起勇氣嘗試，沒想到臭到讓人難忘，「買完之後完蛋，在盒子裡就很臭，吃完也好臭...」她為了清理口氣，工作人員給她吃榴槤轉換氣味，結果嘴巴更臭，讓Yuika相當難忘，好在後來有喝到西瓜汁，才順利揮別臭豆腐氣味。Yuika也很直率的說，不會再有第二次，「我吃了只有覺得很後悔。」還說本來人生最大的挑戰，就是這次來台連開2天演唱會，結果被臭豆腐狠狠超越，直喊是很辛苦的試煉。訪問結束她也說，去年來過台灣開唱，當時就好喜歡台灣、很想再來，這次實踐夢想很開心，「因為台北是亞洲巡演唯一唱2天的，我印象深刻，希望短期內能再來，但我不會再吃臭豆腐了！」。Yuika一開始是在TikTok上傳翻唱影片受到注意，之後憑著原創歌曲《因為喜歡你。》打開知名度，這首歌目前在YouTube觀看累積達1.2億，是日本神曲之一。不過她當時是歌紅大於名氣，因為Yuika當時堅實「不露臉」方式活動，一邊低調發歌、一邊過高中生活，到了去年1月才正式公開露面，並展開正式的歌手活動。她曾聊到過去不露臉的原因，是因為自己當時還是高中生，加上很重視隱私，「我希望大家先認識我的音樂，而不是先注意我的長相。」等到成年後才下定決心公開真面目。不過Yuika現在已經休學，雖然原因未公開，但外界普遍認為，應該還是很難同時兼顧學業與快速起飛的演藝工作。