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▲賽場紀律成今年世界盃整頓重點！未來球員在發生衝突時若刻意遮掩嘴巴，或是為了抗議判決而離開球場，都將面臨直接領到紅牌的嚴厲處分。（圖／美聯社／達志影像）

遮嘴爭執直接紅牌： 針對賽場上屢見不鮮的球員衝突，若球員在爭執過程中刻意用手、手臂或球衣「遮掩嘴巴」，將被裁判直接出示紅牌驅逐出場。此規定的催生，與先前本菲卡新星普雷斯蒂安尼（Gianluca Prestianni）與皇馬巨星小維尼修斯（Vinicius Jr）之間引發軒然大波的疑似種族歧視風波有關（儘管前者矢口否認）。不過官方也給出但書，若是球員之間「友好的」掩嘴交談，則不受此限。





針對賽場上屢見不鮮的球員衝突，若球員在爭執過程中刻意用手、手臂或球衣「遮掩嘴巴」，將被裁判直接出示紅牌驅逐出場。此規定的催生，與先前本菲卡新星普雷斯蒂安尼（Gianluca Prestianni）與皇馬巨星小維尼修斯（Vinicius Jr）之間引發軒然大波的疑似種族歧視風波有關（儘管前者矢口否認）。不過官方也給出但書，若是球員之間「友好的」掩嘴交談，則不受此限。 罷賽抗議祭出重罰： 若球員為了抗議裁判判決而離開比賽場地（如塞內加爾在非洲國家盃決賽的舉動），將被出示紅牌；若整支球隊集體離場抗議，則將直接被判定褫奪比賽。





若球員為了抗議裁判判決而離開比賽場地（如塞內加爾在非洲國家盃決賽的舉動），將被出示紅牌；若整支球隊集體離場抗議，則將直接被判定褫奪比賽。 嚴格限制換人與重新發球時間： 為了打擊拖延戰術，未來被換下的球員必須在「10秒內」離場，否則替補球員必須等到比賽重新進行滿1分鐘後的下一個死球狀態才能進場。此外，在處理球門球與擲界外球時，球員必須在裁判給出視覺提示後的「5秒內」將球發出，違者將把球權拱手讓給對手（判給對方角球或界外球）。





為了打擊拖延戰術，未來被換下的球員必須在「10秒內」離場，否則替補球員必須等到比賽重新進行滿1分鐘後的下一個死球狀態才能進場。此外，在處理球門球與擲界外球時，球員必須在裁判給出視覺提示後的「5秒內」將球發出，違者將把球權拱手讓給對手（判給對方角球或界外球）。 禁止假受傷真暫停： 過去球隊常利用守門員接受傷停治療的時間，將球員召集到場邊進行戰術指導，未來這類「技術性暫停」將被全面禁止。





2026年世界盃足球賽即將在6月11日點燃戰火，國際足總（FIFA）與國際足球總會理事會（IFAB）為了整頓賽場秩序與比賽節奏，在最新公布的規則修訂中祭出了一系列鐵腕新政。其中最受矚目的，莫過於被外界戲稱為「反兵工廠條款（Anti-Arsenal law）」的定位球新規定，而英格蘭國家隊的進球甚至直接被官方拿來當作違規的教材。近年來，定位球戰術在現代足球中扮演著舉足輕重的角色，特別是在競爭激烈的英超賽場。為了打擊在自由球與角球進攻時日益嚴重的推擠與阻擋犯規，FIFA決定引進這項源自籃球「擋拆」概念的新規則。未來，球員在定位球開出前，若試圖扮演「擋拆者」阻礙對手防守或爭搶皮球，將會直接被吹判犯規。這項規則將在今年7月起於各大聯賽全面實施，並率先於世界盃舞台亮相。這對英超球隊預期將產生巨大衝擊，特別是本季靠著強悍定位球戰術狂轟25球的兵工廠，其肢體對抗強烈的戰術風格已完全被官方盯上。FIFA甚至直接拿今年3月英格蘭對陣烏拉圭友誼賽中，由懷特（Ben White）攻入的進球作為違規案例，當時英格蘭球員華頓（Adam Wharton）與巴恩斯（Harvey Barnes）在角球開出時明顯阻擋了防守球員，按照新規則，這顆進球將被直接沒收。除了定位球規則的重大變革外，本屆世界盃還將實施多項極具針對性的新規定，旨在全面整頓賽場紀律：