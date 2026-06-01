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韓國人氣樂團DAY6成員度云近日被爆和YouTuber柳智宥熱戀中，兩人甚至被爆已經進展到諮詢婚禮規劃，引發外界熱烈討論，再加上男方經紀公司JYP娛樂僅模糊回應「沒有立場」，使得許多網友更將矛頭指向女方開砲，為此女方母親不捨女兒成為輿論炮灰，出面喊話女兒：「不要理酸民。」相關留言瞬間在全網瘋傳。柳智宥日前被爆出和DAY6度云熱戀中，因為兩人被捕捉一起諮詢婚禮策劃師、擁有同款香水、對戒、鑰匙圈，以及照片中出現相同品種的小狗等線索，因此兩人已經準備要結婚一事，瞬間掀起全網討論，雖然雙方至今未正面承認戀情，但JYP娛樂「無立場」的回應，也被部分解讀為間接默認。隨著戀愛傳聞越演越烈，柳智宥的母親也罕見出面護女，她直接在女兒的YouTube影片留言區寫下：「智宥啊，壞的評論不要看，無條件忽略就好，只要想著妳自己就行了。」捨不得女兒成為眾矢之的。面對不斷擴大的討論，度云日前也親自透過IG回應：「我們團隊死也不會解散，我哪裡也不會去。再給我一些時間，我會跟大家說明的。」並呼籲大家不要閱讀惡意文章，就算看到與自己有關的消息，也希望能夠選擇忽略。不過這番發言，尚未平息粉絲的怒火，因為DAY6近年好不容易熬過成員服兵役與團體空白期，在成員活躍綜藝、海外巡演及演唱會成功帶動下，人氣再度攀升，如今正值事業高峰期卻爆出戀愛與結婚傳聞，對團體對外風評來說並不是一件好事。