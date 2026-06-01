韓國人氣樂團DAY6成員度云近日被爆和YouTuber柳智宥熱戀中，兩人甚至被爆已經進展到諮詢婚禮規劃，引發外界熱烈討論，再加上男方經紀公司JYP娛樂僅模糊回應「沒有立場」，使得許多網友更將矛頭指向女方開砲，為此女方母親不捨女兒成為輿論炮灰，出面喊話女兒：「不要理酸民。」相關留言瞬間在全網瘋傳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柳智宥熱戀度云成箭靶！親媽出面幫補血

柳智宥日前被爆出和DAY6度云熱戀中，因為兩人被捕捉一起諮詢婚禮策劃師、擁有同款香水、對戒、鑰匙圈，以及照片中出現相同品種的小狗等線索，因此兩人已經準備要結婚一事，瞬間掀起全網討論，雖然雙方至今未正面承認戀情，但JYP娛樂「無立場」的回應，也被部分解讀為間接默認。

隨著戀愛傳聞越演越烈，柳智宥的母親也罕見出面護女，她直接在女兒的YouTube影片留言區寫下：「智宥啊，壞的評論不要看，無條件忽略就好，只要想著妳自己就行了。」捨不得女兒成為眾矢之的。

面對不斷擴大的討論，度云日前也親自透過IG回應：「我們團隊死也不會解散，我哪裡也不會去。再給我一些時間，我會跟大家說明的。」並呼籲大家不要閱讀惡意文章，就算看到與自己有關的消息，也希望能夠選擇忽略。

不過這番發言，尚未平息粉絲的怒火，因為DAY6近年好不容易熬過成員服兵役與團體空白期，在成員活躍綜藝、海外巡演及演唱會成功帶動下，人氣再度攀升，如今正值事業高峰期卻爆出戀愛與結婚傳聞，對團體對外風評來說並不是一件好事。

相關新聞

DAY6尹度云爆熱戀正妹網紅「備婚中」！JYP含糊回應4字：沒有立場

DAY6來台開唱門票秒殺！曾被嘲假彈樂團、神曲在軍白期逆襲榜單

DAY6太催淚！聽障粉絲舉牌：你是我的勇氣　元弼停下腳步手語回應

DAY6演唱會實名制太嚴格惹議！「要求看銀行APP」警察幫忙也沒用

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...