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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（1）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，被問及《TVBS》公布最新民調顯示，其落後台北市長蔣萬安28％，沈伯洋對此表示尊重，無論民調是否有機構效應，但都有參考價值，那在看這份民調的時候，「覺得跟我的體感其實非常一致」，其實大家真的不認識他，連民進黨支持者很多都不認識，更遑論中間選民，所以現在真的跑得蠻勤的。對於民調落後蔣萬安28％，沈伯洋對此表示尊重，覺得不管民調有沒有機構效應，就算有機構效應，還是可以稍微去換算，但認為民調就是要看趨勢，所以不管哪一份民調，覺得都有參考的價值，那在看這份民調的時候，「覺得跟我的體感其實非常一致」。沈伯洋說，自己體感就是大家真的不認識他，連民進黨支持者很多都不認識，更遑論中間選民，像是日前說黨代表，地方主委投票，有去各個投開票所跟黨員們打招呼，真的很多人也是在那個場合第一次認識他。沈伯洋表示，這也是為什麼希望大家能夠聽他說話，比如說對於文山區的見解、對於大安區的見解，但別人在不認識你之前，幹嘛聽你下來講？所以一定要先認識，然後才會聽你講，然後再彙整大家的意見，然後再市政白皮書，一步一步往下，那現在的確還在起步，也的確還在等著大家慢慢認識他。黃光芹追問是否覺得時間太趕，沈伯洋坦言當然會，所以現在跑得蠻勤的，即使帶著小孩去公園，小孩在玩的時候，也都跟大家打招呼，問一下對公園有沒有什麼想法，覺得哪裡應該需要改進？就是盡量就是一直去接觸人群，希望大家能認識他。另強調不怕起步晚，只怕不動，只要有往前走就好了。