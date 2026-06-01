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週末穿新裝迎客 丈青藍配橘黃

慶祝35週年 65折優惠限時開搶

機隊升級持續推進 明年下半年拓展區域國際線

華信航空今（1）日舉辦活力裝暨35週年慶祝會，頒發資深員工、員工楷模等獎項，並且安排空服員走秀展示與運動品牌Taiwolf合作最新活力裝。華信航空董事長陳大鈞特別感謝Taiwolf總經理陳勇志幫助，更感謝同仁的協助完成新的活力裝。陳勇志則說，以前都是跟球員合作，榮幸可以參與華信航空服裝設計。本次新活力裝設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴呈現年輕活力感。版型則依照空服員實際需求客製調整，包括縮小帽體避免安全示範時不便；袖口增加束口設計，提升收放行李時的便利性與安心感；褲裙採用撞色拼接百褶設計，在精緻車縫工藝下，褲裙兼具飄逸感與活動隱私；長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。陳大鈞表示，回想1991年成立至今華信航空的起落，都深受政策跟環境因素影響，而公司也在民航局的指導下日益茁壯。不過，他話鋒一轉表示，自己剛接董事長就想要換活力裝，擔心因為公司窮會有被換下來風險，因此四處「化緣」最後才找到Taiwolf幫忙製作服務。他感謝交通部、民航局沒有阻攔，更感謝同仁協助才完成換裝。交通部長陳世凱笑稱，前面聽著華信的好壞都跟政策有關，深感責任重大，但後來聽到董事長提到「陳勇志」數十次，責任應該沒有Taiwolf大，可以稍微放鬆。然而，他也感謝，華信航空扛起離島飛航責任，更感謝陳大鈞讓大家看到華信價值。華信航空新活力裝將在本週末（6月6日）起在周六、日穿著，希望營造周末飛航離島的輕鬆度假風。為慶祝成立35週年，華信航空也推出國內航線限時優惠活動，自6月1日上午10時至6月5日上午9時59分止，在華信航空APP購票輸入折扣碼「AE35BD」，即可享有國內全航線單程全額票票面價65折優惠，限量3,500組。華信航空積極推動機隊與航網升級，今年4月已完成13架ATR 2.0機隊引進計畫；因應暑期返鄉及旅遊需求，今年7至8月將以濕租方式引進華航A321neo客機，投入離島航線疏運。此外，華信航空目前已正式啟動A321neo新世代噴射客機導入規劃，預計明年下半年投入區域性國際線營運，持續拓展航網布局與提升整體運能。