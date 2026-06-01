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國票金控上周五（5月29日）召開股東會，並完成董事改選，公股提高持股比例並取得實質控制權。對此，惠譽信評今（1）日表示，對國票金及其子公司的發行人違約評等無立即影響。目前公股對國票金的持股比例已由先前的低於10%提高至約20%，並代表15席董事中的8席。惠譽認為，尚無明確跡象顯示政府對國票金及其主要營運子公司國際票券的支援意願已顯著增強。國票的長期發行人違約評等由其個別實力評等所驅動，而國票金的發行人違約評等則與國票的發行人違約評等一致。惠譽也未授予國票金政府支援評等。對於台灣的金控公司，惠譽通常僅在其長期受政府控制，且在支持政府策略目標方面具有明確政策角色時，才會授予政府支援評等。惠譽授予國票「b+」的政府支援評等，反映其作為票券金融公司的系統重要性偏低。惠譽表示，僅控制權變更無法顯示政府對國票或國票金的支援意願增強，因為兩者的實質營運或系統重要性均未發生變化。若在有效的控制權變更後，有更明確的證據顯示政府支援力度增強，包括國票與政府的連結更強、更清楚，或該公司的政策角色更突出，國票的政府支援評等在中期內可能具有上調空間。若惠譽認為，政府在必要時將同時向國票金及國票提供支援，則可能會授予國票金政府支援評等，而該評等很可能將與國票的政府支援評等一致。然而，國票金與國票的發行人違約評等仍可能主要由其內在信用狀況所驅動，而非由惠譽對政府支援的預期所決定。國票金的發行人違約評等亦考量其普通股權益雙重槓桿比率處於中等水準，截至2025年年底，該比率維持穩定於117%。惠譽信評也提到，若國票金的普通股權益雙重槓桿比率惡化並持續高於120%之水準，且無明確的方案改善至低於120%，則國票金與國票之間的評等差距可能擴大至一個評級，例如若國票金執行大規模收購，或進一步對其純網銀合資企業樂天國際銀行進行投資，而其本身的風險緩衝並未相應增加，即可能導致上述情況發生。