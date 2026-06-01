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強調深愛民眾黨 盼進選決會說明

彰化縣黨部：現階段不宜投入縣長選戰

民眾黨創黨主席柯文哲為昔日心腹蔡壁如爭取參選彰化縣長二度喊話，前天先是自爆「曾被謝典霖擺了一道，所以要非常小心」，昨天又透露蔡壁如「來黨部受訪完就跑」，仍未澆熄她的參選熱情。蔡壁如今天再度於臉書發文強調，「這一局從來不是為了個人，而是為了台灣民眾黨的未來」，懇請黨中央與選決會給她完整說明理念與布局的機會。蔡壁如在聲明中表示，許多人對她公開表態爭取代表民眾黨參選2026彰化縣長感到好奇甚至驚訝，但她強調「這一局從來不只是為了蔡壁如個人，而是為了台灣民眾黨的未來」。她指出，如果一個政黨只願參與「穩贏」的選舉，很難真正成長；第三勢力若始終停留在舒適圈，也難突破小黨發展瓶頸。彰化是全台人口最多的農業大縣，更是中台灣重要戰略縣市，超過5成藍營支持者及超過8成白營支持者期待藍白整合，共同爭取2026勝利。蔡壁如表示，自己願投入選戰不只是為選舉本身，希望成為促成藍白合作、團結共治的重要推手，讓彰化成為藍白合作的示範區。自2018年起，她與許多夥伴一同見證民眾黨從零開始，努力讓第三勢力在台灣政治版圖站穩腳步。也因深愛民眾黨，她始終期待政黨能持續成長、承接社會對第三勢力的期待。她認為，唯有持續向地方扎根、擴大影響力，民眾黨才能走得更遠，讓更多人民聲音被社會聽見，因此誠懇向黨中央與選決會提出請求，希望能親自到選決會，希望有機會向黨內報告，為何彰化值得民眾黨投入、如何促成藍白合作，以及如何提高勝選可能性，「這不只是為了蔡壁如，更是為了民眾黨的未來。」對於蔡壁如積極表態，民眾黨彰化縣黨部也發出回應，強調主委温宗諭日前已多次重申，不建議民眾黨投入彰化縣長選戰，現階段最重要的任務仍是深化基層經營，培養更多優秀人才投入公共事務。若在基層實力尚未穩固前倉促投入縣長選戰，未必有利於民眾黨在彰化的長遠布局。温宗諭也強調，民眾黨向來重視制度與理性溝通，期待所有同志都能以黨的整體利益為優先，任何同志若對黨務發展、選舉策略或提名方向有不同意見，都應優先透過黨內機制充分討論、凝聚共識後再對外說明。若長期透過媒體隔空喊話，不僅無助於內部團結，也容易讓外界有操作空間，最終受傷的仍是整體團隊。