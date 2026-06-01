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首站舊金山！波士頓重頭戲 哈佛、麻省理工接力登場

華府3天密集拜會 將接觸國會與行政部門

國民黨主席鄭麗文今（1）日晚間啟程訪問美國，展開為期兩週的美東、美西行程，預計6月16日返台。此次訪問以「台海和平常態化」為主軸，盼向美國政界、學界及僑界傳達國民黨對兩岸和平與區域穩定的主張，並強調台灣應扮演「和平繁榮之鏈」的重要角色，其中，訪團成員也包含多名黨內大咖，每日的行程重點也隨之曝光。此次訪團由鄭麗文親自率領，成員包括中評會主席團主席袁健生、國民黨駐美代表秦日新、國際事務部主任董佳瑜，以及海外事務部主任吳亮儀；隨團人員則包括主席機要秘書孫聞詩、林子荳，以及國際部副主任陳怡馨。根據行程規劃，鄭麗文一行2日抵達美國後，首站將前往加州舊金山，與胡佛研究所（Hoover Institution）進行智庫交流，並出席科技財經產業座談會。此外，也將前往舊金山國父銅像獻花，參與僑社活動，並與中國國民黨舊金山駐美總支部座談，晚間則出席舊金山僑宴。結束舊金山行程後，訪團將於3日前往波士頓，展開一系列學術交流活動。4日安排與美國學者午餐敘，並出席哈佛學者座談會及哈佛大學（Harvard University）演講暨座談會，晚間則與美國學界人士餐敘交流。5日行程則聚焦麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology），除了座談會之外，也安排校園參訪交流，並與當地僑界舉行大型僑宴。訪團6日轉往紐約，7日參與當地僑社活動與紐約僑宴。8日則安排與產業人士午餐會、智庫演講暨座談，並赴亞洲協會（Asia Society）發表演講。9日，鄭麗文將前往哥倫比亞大學（Columbia University）發表演講暨座談，隨後轉赴華府，展開訪美行程最受矚目的政治交流階段。根據規劃，6月10日至12日，鄭麗文將在華府密集拜訪美國國會、行政部門、智庫及媒體。由於鄭麗文日前已透露，將與美國國務院及國防部相關系統官員會面，因此外界高度關注此行能否進一步接觸美國對台決策圈核心人士，不過對於具體會晤對象與層級，鄭麗文則維持一貫保密原則，強調將依照外交慣例適時公布。結束華府行程後，訪團12日前往洛杉磯。13日至14日將持續進行學術及產業交流、媒體訪問及僑界活動，並出席洛杉磯僑宴，作為整趟訪美行程的壓軸活動。15日搭機返台，預計16日抵達台灣。