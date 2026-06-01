洛杉磯道奇隊後援投手史考特（Tanner Scott）日前在比賽中搞砸領先並吞下敗投，沒想到賽後極端網民竟將怒火發洩在他的家人身上。史考特的妻子瑪迪（Maddy Scott）日前在社群平台痛心發文，曝光自己與年僅2歲的兒子收到大量死亡威脅，對方甚至揚言「今晚就去槍殺你全家」，在社群媒體引發轟動。
領先一擊遭逆轉 守護神惡夢場外才開始
事件起因是日前道奇隊在主場迎戰費城費城人隊的比賽。史考特在球隊3：1領先時以第4任投手身分登板中繼，不料他先是被追回1分，隨後更遭到費城人隊打者索沙（Edmundo Sosa）敲出致命的逆轉兩分砲。道奇隊最終以3：4惜敗，史考特也承擔本季第2敗。
然而，對於史考特一家人來說，比賽結束後惡夢才正要開始。根據美媒《New York Post》報導，比賽剛結束，史考特妻子的Instagram帳號便遭到大量仇恨言論洗版，私訊匣更被塞滿恐怖的威脅訊息。
「什麼時候這不只是場比賽了？」 史考特妻子痛揭網民惡行
面對排山倒海的威脅，史考特的妻子瑪迪決定不再隱忍，她在限時動態公開了令人毛骨悚然的對話截圖。其中一名惡意網友在短短3分鐘內連傳6條訊息，內容包括極具羞辱性的「你兒子真希望他從沒出生過」，甚至留下了恐嚇字眼：「今晚，我會去槍殺你的家人。」
身為一個2歲孩子的母親，瑪迪在網路上痛心地寫道：「我平時幾乎很少對這類事情發聲，甚至可以說從來沒有過。但我想，除非你親身經歷，否則根本無法想像這是什麼滋味。對於那些好奇的人，我想告訴你們，這就是令人遺憾的現實。什麼時候開始，這已經不只是一場單純的棒球賽了？」
《New York Post》在報導中指出，這種隱藏在鍵盤背後、匿名且匿影的惡意攻擊，隨著社群網路的普及正變得越來越氾濫。雖然瑪迪試圖透過發文揭露明星運動員家屬所面臨的真實困境，但一位母親在家庭遭到人身安全威脅時的恐懼與掙扎，絕非幾篇社群貼文所能道盡。
走出去年低潮本季正寫佳績 球迷呼籲正視球員安全
現年31歲的左投史考特去年球季加盟道奇隊，雖被寄予終結者厚望，但出賽61場防禦率高達4.74，表現並不穩定。不過本季他洗心革面，至今出賽26場，繳出防禦率2.19的優異成績，是道奇牛棚不可或缺的活棋。
這起死亡威脅事件，也再度引發大聯盟球界對於職業運動員及其家屬人身安全的高度關切。多數理性球迷紛紛湧入瑪迪的社群為他加油打氣，譴責極端賭徒與酸民將運動勝負無限上綱的脫序行為，並呼籲警方與官方介入調查。
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事件起因是日前道奇隊在主場迎戰費城費城人隊的比賽。史考特在球隊3：1領先時以第4任投手身分登板中繼，不料他先是被追回1分，隨後更遭到費城人隊打者索沙（Edmundo Sosa）敲出致命的逆轉兩分砲。道奇隊最終以3：4惜敗，史考特也承擔本季第2敗。
然而，對於史考特一家人來說，比賽結束後惡夢才正要開始。根據美媒《New York Post》報導，比賽剛結束，史考特妻子的Instagram帳號便遭到大量仇恨言論洗版，私訊匣更被塞滿恐怖的威脅訊息。
「什麼時候這不只是場比賽了？」 史考特妻子痛揭網民惡行
面對排山倒海的威脅，史考特的妻子瑪迪決定不再隱忍，她在限時動態公開了令人毛骨悚然的對話截圖。其中一名惡意網友在短短3分鐘內連傳6條訊息，內容包括極具羞辱性的「你兒子真希望他從沒出生過」，甚至留下了恐嚇字眼：「今晚，我會去槍殺你的家人。」
身為一個2歲孩子的母親，瑪迪在網路上痛心地寫道：「我平時幾乎很少對這類事情發聲，甚至可以說從來沒有過。但我想，除非你親身經歷，否則根本無法想像這是什麼滋味。對於那些好奇的人，我想告訴你們，這就是令人遺憾的現實。什麼時候開始，這已經不只是一場單純的棒球賽了？」
《New York Post》在報導中指出，這種隱藏在鍵盤背後、匿名且匿影的惡意攻擊，隨著社群網路的普及正變得越來越氾濫。雖然瑪迪試圖透過發文揭露明星運動員家屬所面臨的真實困境，但一位母親在家庭遭到人身安全威脅時的恐懼與掙扎，絕非幾篇社群貼文所能道盡。
走出去年低潮本季正寫佳績 球迷呼籲正視球員安全
現年31歲的左投史考特去年球季加盟道奇隊，雖被寄予終結者厚望，但出賽61場防禦率高達4.74，表現並不穩定。不過本季他洗心革面，至今出賽26場，繳出防禦率2.19的優異成績，是道奇牛棚不可或缺的活棋。
這起死亡威脅事件，也再度引發大聯盟球界對於職業運動員及其家屬人身安全的高度關切。多數理性球迷紛紛湧入瑪迪的社群為他加油打氣，譴責極端賭徒與酸民將運動勝負無限上綱的脫序行為，並呼籲警方與官方介入調查。