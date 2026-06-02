我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「麥香2026限量底片相機」讓畢業生用底片紀錄好友、老師與校園日常，按下快門後，等待青春記憶慢慢顯影。（圖／NOWNEWS攝）

▲麥香美食造型磁鐵以熟悉餐點搭配麥香飲品，將學生時期熟悉的點心記憶，變成可以收藏的小物。（圖／NOWNEWS攝）

▲2026麥香畢業季限定貼紙與麥香積木鑰匙圈，可裝飾畢業紀念冊，也能成為好友之間交換祝福的小小紀念。（圖／NOWNEWS攝）

距離畢業的日子越來越近，校園裡許多原本習以為常的片刻，也開始有了不一樣的心情重量。每天下課後總會經過的走廊、充滿各種氣味的教室、太陽下把皮膚曬到發燙的操場，還有和同學、好友一起喝麥香聊八卦的角落，這些過去看似平凡的生活碎片，到了畢業倒數才突然意識到，點點滴滴都是令人不捨的歡樂時光。然而，畢業不是友情的句點；與好友、師長交織的美好回憶，都是未來繼續前行的養分與動力。與其等到離開校園後才開始想念，不如把握畢業前夕所剩不多的相處時光，趁邁出校門前拍下身邊的他和她，替最後的校園生活留下能回味一生的珍貴紀念。在手機隨手就能拍照、錄影並分享的時代，需要等待沖洗的底片相機反而更顯珍貴。它不會立刻呈現成果，也無法保證每張照片都完美無瑕，正因如此，讓人更專注於當下，並對每一次按下快門充滿期待。麥香畢業限定大禮包中的「限量底片相機」，正是紀錄青春的最佳夥伴。只要對準想留下的畫面按下快門，就能將那一刻以底片形式保存下來。許多最值得珍藏的回憶，往往發生在毫無預警的瞬間，無論是收到畢業告白時的羞赧、被朋友惡作劇嚇到的表情，還是毫無顧忌的開懷大笑，都是青春最真實、最動人的模樣。麥香一直是校園生活裡熟悉的存在，從早餐店、福利社，到放學後和同學一起到便利商店買飲料時，始終陪伴著大家。面對畢業這個珍貴時刻，麥香推出「麥香青春印製所畢業限定大禮包」，將底片相機交到畢業生手中，陪伴大家記錄與好友、老師共度的校園時光。除了底片相機，禮包中還有麥香美食造型磁鐵、麥香積木鑰匙圈與畢業季限定貼紙。貼紙能為畢業紀念冊、照片增添青春色彩；磁鐵與鑰匙圈則成為能交換的友情信物。麥香特派員也將前往全台24間高校發送限定禮包，陪伴畢業生珍藏最後的校園生活，把還沒拍的合照、還沒說出口的祝福，都在畢業前好好留下。錯過麥香特派員也別擔心，麥香將於北中南舉辦「麥香青春印製所」快閃活動，不僅能記錄青春身影，還有機會透過一番賞抽中麥香畢業限定大禮包。活動將於6月12日至14日登場華山1914文創園區、6月19日至20日前進審計新村，以及6月27日至28日來到駁二藝術特區，邀請畢業生與好友一起留下難忘回憶。畢業前的時光總是過得特別快，那些與好友相處的片刻更值得珍藏。這個夏天，不妨拿起「麥香底片相機」記錄校園日常，或走進「麥香青春印製所」拍下畢業合照。當底片顯影、照片再次被翻閱時，也能透過畫面重溫那些在教室、操場與走廊裡共同度過的青春時光。