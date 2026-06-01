2026年5月買賣移轉棟數大回溫！根據六都地政局統計，5月買賣移轉棟數為1萬6558棟，月增5.6%，年減3.7%，其中高雄市表現亮眼，月增23.6%，年增41.4%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電設廠的高雄橋頭區近期湧現交屋潮，買賣移轉量年增率高達871%，加上股市創高，讓六都整體的買賣移轉開出月增逾5%紅盤，一舉扭轉4月頹勢。
新北、台中、高雄交屋潮湧現 推升買賣移轉量
根據六都地政局統計，各都數據分別為台北1917棟，月減3.2%，年增10.7%；新北3937棟，月增12.4%，年減18.3%；桃園市2731棟，月減5.6%、年減16.4%；台中市3270棟，月增4.1%，年減3.5%；台南市1515棟，月減4.4%，年減12.8%；高雄3188棟，月增23.6%，年增41.4%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年整體房市延續去年的保守態勢，不過受惠於新北、台中及高雄部分地區出現交屋潮，加上股市創高，部分投資人將資金獲利了結，改轉往房市配置，分散資金，推估因此5月六都整體的買賣移轉開出月增逾5%的紅盤，一舉扭轉4月月減超過1成的頹勢。
其中高雄不論年、月增幅都超過雙位數，傲視六都，是本月都會區買賣移轉收紅的最大功臣。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在近兩年整體買氣於低檔徘徊的情況下，有突出月增表現的都會，多半得益於新案交屋潮，其中高雄2021到2022年因台積電設廠議題帶動推案，經過3到5年工期，如今邁入新案完工的交屋收割期，因此鄰近台積電廠區的楠梓、橋頭，5月的年月增幅都衝破100%，橋頭年增率更高達871%，讓高雄市5月的買賣移轉量，創下近17個月單月新高。
台北老屋重建支撐 推估上半年交易量小幅年減
台北市表現也不差，年增超過1成，與高雄攜手成為5月唯二年增率正成長的都會區。陳定中指出，對照去年同期數據，台北市12個行政區中，有9個行政區比去年量增，可說是全面性的成長。主要是近年台北市的老屋重建火力旺，危老、都更案接力完工，支撐交屋移轉數據；加上首都民眾的理財觀念成熟，在股市經歷一年暴漲兩萬多點的同時，分散資產風險的心態也相對積極，也讓今年5月的交易表現較去年同期提振。
張旭嵐進一步指出，由於6月中下旬將有央行第二季理監事會議，經過上回微鬆綁的精準調控後，各界都相當關注信用管制政策，是否將再度滾動式檢討；加上財政部預計6月底揭曉新青安的接續方案，因此在上述政策走向底定之前，市場仍會偏向觀望，預估2026上半年的房市交易量，將以「小幅年減」的成績作收。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據六都地政局統計，各都數據分別為台北1917棟，月減3.2%，年增10.7%；新北3937棟，月增12.4%，年減18.3%；桃園市2731棟，月減5.6%、年減16.4%；台中市3270棟，月增4.1%，年減3.5%；台南市1515棟，月減4.4%，年減12.8%；高雄3188棟，月增23.6%，年增41.4%。
其中高雄不論年、月增幅都超過雙位數，傲視六都，是本月都會區買賣移轉收紅的最大功臣。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在近兩年整體買氣於低檔徘徊的情況下，有突出月增表現的都會，多半得益於新案交屋潮，其中高雄2021到2022年因台積電設廠議題帶動推案，經過3到5年工期，如今邁入新案完工的交屋收割期，因此鄰近台積電廠區的楠梓、橋頭，5月的年月增幅都衝破100%，橋頭年增率更高達871%，讓高雄市5月的買賣移轉量，創下近17個月單月新高。
台北市表現也不差，年增超過1成，與高雄攜手成為5月唯二年增率正成長的都會區。陳定中指出，對照去年同期數據，台北市12個行政區中，有9個行政區比去年量增，可說是全面性的成長。主要是近年台北市的老屋重建火力旺，危老、都更案接力完工，支撐交屋移轉數據；加上首都民眾的理財觀念成熟，在股市經歷一年暴漲兩萬多點的同時，分散資產風險的心態也相對積極，也讓今年5月的交易表現較去年同期提振。
張旭嵐進一步指出，由於6月中下旬將有央行第二季理監事會議，經過上回微鬆綁的精準調控後，各界都相當關注信用管制政策，是否將再度滾動式檢討；加上財政部預計6月底揭曉新青安的接續方案，因此在上述政策走向底定之前，市場仍會偏向觀望，預估2026上半年的房市交易量，將以「小幅年減」的成績作收。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。