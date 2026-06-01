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美國與伊朗再次交火，美軍在無人機遭伊朗擊落後，對伊朗防空系統開火，伊朗也對美國空軍基地發動反擊。不過，美國總統川普最新發文仍表示，伊朗非常渴望達成協議，批評國內民主黨和部分共和黨「政治打手」一再唱衰，破壞談判。美國總統川普1日在自家社群Truth Social發文，伊朗是真心想要達成協議，這對美國和盟友來說都是好事，但是「蠢民主黨人」（Dumocrats）與看似不愛國的共和黨人，那些政治掮客用前所未有的力道不斷碎嘴，要他快一點、慢一點、要他發動戰爭、要他不准開戰，讓他很難履行職責、進行談判，「你們就放鬆一下吧，一切最終都會好起來的，總是如此」。川普也發文批評，「假新聞媒體CNN又老調重彈，說我的伊朗協議沒有提到核問題，但實際上協議非常明確的規定伊朗不會擁有核武」，協議用詳盡的篇幅和強而有力的論述，討論了核問題的其他各個方面。事實上，這才是協議的核心內容，「CNN以及其他許多假新聞媒體的收視率都非常低，簡直是一場災難。即使換了老闆，情況也不太可能好轉」。在川普發文之前，美國中央司令部才證實對伊朗發動打擊，為回應伊朗的挑釁行為，包括擊落一架在國際水域上空執行任務的美國MQ-1無人機，美軍於週六和週日發動了具計劃、謀略的空襲行動，摧毀了伊朗的防空系統、一個地面控制站以及兩架對過境船隻構成明顯威脅的攻擊無人機。伊朗伊斯蘭革命衛隊也宣稱發動反擊，針對發動這波攻擊的空軍基地發動打擊，但並未說明具體地點。同時，科威特今也啟動防空系統，正面臨敵方飛彈和無人機的攻擊，全國各地警報響起。