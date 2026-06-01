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▲泰勒絲（左）與名模卡莉克勞斯（右）曾經是超級好朋友，但她後來對卡莉信任感崩盤，彼此已經疏遠好幾年。（圖／翻攝自 IG@karliekloss）

▲《花邊教主》布蕾克萊佛莉（右）與泰勒絲（左）曾是超級好閨密，卻因布蕾克告導演性騷擾，泰勒絲遭到牽連而被惹毛，導致友情破裂。（圖／摘自 @blakelively IG）

▲布蕾克萊佛莉（如圖）之前宣告與《到我們為止》導演賈斯汀貝爾多尼官司和解，卻不被看好能重拾與泰勒絲的友誼。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲盛傳將在美國時間下個月初辦婚禮，籌備作業緊鑼密鼓，雖然還未對外公開任何細節，媒體已經在猜測賓客名單。其中曾與她好到被形容像「雙胞胎」的名模卡莉克勞斯，後來讓她懷疑誠意不足、產生信任危機，各方認定接不到她的喜帖。還有《花邊教主》女主角布蕾克萊佛莉，自己打官司把她捲進去，彼此交情迅速結凍，也不被看好能在婚禮上露面。泰勒絲知名度大、粉絲眾多，自然是演藝界大多數人都想結交的對象，因此她很在意朋友對她是真心誠意，還是只看上她的名氣、地位。卡莉克勞斯與布蕾克萊佛莉，都曾經跟她是超級好朋友，現在都處於「閨密情回不去」的情況，被推論應該都不會受邀出席她的婚禮。名模卡莉克勞斯曾經與泰勒絲時常同進同出，更有一堆動作親熱的合照，一度因為都是金髮、身材高䠷，被稱為如同雙胞胎。結果卡莉結婚時，泰勒絲沒有出現，外界嗅出不尋常的味道，後來她在〈 It's Time to Go 〉歌詞更提到有人不像想像中真誠，並非在夢裡以為的雙胞胎，而是被逮到的騙子，外界都認為在指卡莉。在娛樂圈中，泰勒絲最著名的死對頭之一，就是曾買下她之前的唱片公司、連帶擁有她前6張錄音室專輯母帶的史庫特布勞恩，她大賣史庫特是貪婪又控制欲強的惡霸，一時之間圈內人士必須選邊站，小賈斯汀就因為是史庫特的旗下藝人，與泰勒絲曾隔空交火，卡莉的婚禮也請了史庫特來參加，泰勒絲當然很不舒服，感到與卡莉之間的信任感破滅，懷疑她並非真心和自己交朋友，此後就再也沒密切來往。至於布蕾克萊佛莉，曾經讓泰勒絲當自己孩子們的教母，泰勒絲過往跟湯姆希德斯頓等人交往時，也留下與布蕾克、她老公萊恩雷諾斯的4人出遊照片，也曾好到不行。結果布蕾克與《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼槓上，官司訴訟中扯進泰勒絲，賈斯汀的團隊一度要求法院傳喚泰勒絲出庭作證。不過泰勒絲強調和這部片的製作毫無關聯。賈斯汀稱布蕾克把老公萊恩拉進來，想要主導整部片，取代他的地位，布蕾克則稱賈斯汀拍攝過程中性騷擾、讓她覺得不舒服，彼此互控對方。而泰勒絲一度被稱為是替布蕾克撐腰的演藝界霸權之一，讓最不喜歡捲進這種事情、最在意形象的她，開始對布蕾克產生距離、漸漸疏遠，不再是朋友，因而布蕾克也不太可能收到泰勒絲婚禮的邀請。