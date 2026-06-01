輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日在北流舉行輝達GTC大會主題演說，吸引許多科技業高層前來。值得注意的是，韓國記憶體大廠SK海力士母公司SK集團會長崔泰源也在現場，韓媒披露，許多韓國科技高層預計今晚將與黃仁勳先行在台北餐敘。

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SK海力士在社群平台X貼出一張崔泰源坐在GTC大會現場的畫面，並提到SK集團與輝達強化對AI 基礎設施未來願景的承諾。

事實上，在上週就有媒體傳出崔泰源預計於6月初率領SK海力士CEO郭魯正等SK集團高階經營層訪台，出席COMPUTEX 2026，且可能與台積電董事長魏哲家和黃仁勳會面。

SK海力士的HBM基底晶片與輝達GPU，均與台積電先進製程密切相關，這也讓台灣成為SK集團AI半導體戰略中的重要據點。

韓媒韓聯社提到，黃仁勳晚間將於台灣當地餐廳舉辦「韓國合作夥伴之夜」晚宴。預計出席人士包括三星記憶體事業部副總裁金宰俊(音譯）、SK海力士執行長郭魯正（音譯）、LG Science Park代表副社長Jung Soo-heon、Naver Cloud執行長
Kim Yoo-won等人。


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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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