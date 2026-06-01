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大S過世時，前男友「仔仔」周渝民曾公開表達對祂的感謝，透露在人生低谷時，「是熙媛接住我了」。今（1）日周渝民的老婆喻虹淵出席媒體見面會，被問到當時仔仔在公開場合提到大S，是否有在家先聊過？喻虹淵表示夫妻倆在家不會聊工作細節，但對於仔仔的發言，她露出驕傲的笑容：「他每個發言都滿好的。」周渝民過去曾在記者會上提到，自己剛出道時曾有過低潮期，一向低調的他，突然提到大S的名字，「當我演演不好的時候，蔡岳勳導演接住了我了，當我精神不好的時候，熙媛接住了我了。」把大家嚇了一跳，今喻虹淵透露，兩人在家不會討論工作時要對媒體說些什麼，而仔仔現身大S雕像的揭幕儀式，喻虹淵自信又驕傲：「我覺得很好啊，而且他的每個發言都滿好的。」喻虹淵隨即開玩笑說：「就像他今天也不會知道我要跟你們說什麼！」又把氣氛重新炒熱。事實上，當年喻虹淵和周渝民結婚後就淡出圈子，也沒辦婚禮，許多人以為是周渝民的要求。但喻虹淵坦言，沒辦婚禮是她的意思：「我對那個沒有憧憬，婚禮太多人了，要招呼很累？」還爆料當時周渝民有再三確認，深怕她不辦以後會後悔，但喻虹淵說：「目前我是沒有後悔，還是維持不想辦。」就連拍婚紗也是喻爸爸覺得，女兒結婚搞得這麼草率，至少要拍個婚紗照，讓他可以放在床邊，可以跟親戚朋友們說女兒漂漂亮亮的結婚了。