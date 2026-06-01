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毒駕案件頻傳，今年僅 1 至 4 月全國已查獲 4,725 起毒駕案件，平均每天近 40 件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。警政署長張榮興日前表態，毒駕是不特定炸彈，若能判死刑會支持，也力挺第一線員警「該開槍就開槍」。台北市長蔣萬安今（1）日表態，支持加重刑罰，「一定要有嚇阻效果，才能夠真正讓這樣的事情不再發生」。蔣萬安今天赴台北市議會接受總質詢。國民黨台北市議員楊植斗質詢時關切毒駕議題，詢問有青鳥指出毒品原料依托咪酯主要來自中國，把打擊毒品講成意識形態論述，對基層執法人員不公平，詢問喪屍煙彈主要來自哪裡？北市警察局長林炎田回應表示，有違法就抓，不管是哪裡來，喪屍煙彈現在查到主要來自東南亞與印度。楊植斗接著說，毒緝中心跟他報告喪屍煙彈來源主要來自民進黨最愛的印度。議員追問張榮興支持員警該用槍就用槍，也認為毒駕、酒駕最重應該視為殺人故意，可以判死刑，是否認同？蔣萬安表示，他認同張榮興講要強力執法，必要時該用槍就用槍，因為毒駕非常危險，相當於在公共場合持有一個危險物品，必須警方要強力執法外，必須源頭加強查緝，他也支持加重刑罰，要加重達到嚇阻效果，才能夠真正讓這樣的事情不再發生。