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▲黃仁勳（左）左肩上的紋身是為紀念輝達股價達標所刺。（圖／翻攝自NVIDIA臉書）

63歲輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳第11度來台掀起全民追星旋風，關於他的小故事也在網路上引發熱烈討論，黃仁勳身上有一處刺青，位置在左邊的肩膀上，圖案是自家公司NVIDIA的Logo，原因為18年前跟員工打賭輝達股價達到100美元（約3244元新台幣）就去紋身，還說刺青非常痛，「我哭得像個baby！」黃仁勳曾經分享，2008年某一次的員工大會，突然一位員工丟出問題，「如果我們股價到達100美元（約3244元新台幣）時，我們要做什麼？」這時，黃仁勳也加入討論，有同事提議剃光頭或是染頭髮，最終達成在身上刺青的共識。後來輝達股價真的漲破100美元，黃仁勳便兌現和員工的承諾，選了一天由兒子黃勝斌開車載他去刺青，沒想到，紋身的痛楚讓黃仁勳顧不得大男人形象，當場疼痛到嚎啕大哭，一旁兒子看不下去，還脫口：「爸...你必須控制一下自己。」回想刺青的過程，黃仁勳只有一個感受，「真的非常痛，我哭得像個baby！」黃仁勳當時在左肩刺下的圖案，為輝達第二代的公司Logo，即一個由幾何線條組成的黑色（Logo本身為綠色）正負形螺旋標誌，該標誌名為「全視之眼（All-Seeing Eye）」，象徵著輝達對未來與科技創新的不斷探索。