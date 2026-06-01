（6/1 16:59更新，新增金色三麥回應）

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未成年闖金色三麥官網！頁面跳轉「直接送到卡加布列島」爆紅

▲進入金色三麥官網時，系統先跳出問題「你是否已達飲酒年齡？」若選擇還沒有，將會自動跳轉至〈卡加布列島〉YouTube頁面。（圖／YOYOTV YouTube）

金色三麥官網被玩到壞！官方曝最初理念：靠Z世代小編發起

▲金色三麥表示靈感來自團隊裡的Z世代小編，當時小編提出「如果還沒到可以喝酒的年紀，那就直接送他去童年回憶裡最安全、最快樂的地方。」於是大家聯想到了〈卡加布列島〉，因此誕生了「未成年登島」的小彩蛋。（圖／YOYOTV YouTube）

不只金色三麥有彩蛋！連台虎精釀也有小巧吃

▲台虎精釀在官網同樣也有類似設計，用戶進入官網也會被詢問「你是否達到飲酒年齡？」如點選NO選項，將會跳轉至台北市兒童新樂園頁面。（圖／翻攝台虎精釀官網）

〈卡加布列島〉從小聽到大還在紅！音樂祭全體大合唱惹淚

YOYO家族經典兒歌〈卡加布列島〉近年來受到網路迷因與社群傳播影響，儼然已成為跨世代神曲，也是許多七、八年級生的共同回憶。但近日有民眾發現，只要進入精釀酒品「金色三麥」官網時，在被詢問是否達飲酒年齡，點選還沒有時，會直接讓未成年到〈卡加布列島〉YouTube頁面，小巧思讓網友笑翻直呼「直接送你到卡加布列島」，也引來超過7萬人朝聖，官網甚至一度被玩到壞。有網友近日在Threads發文，表示進入金色三麥官網時，系統先跳出問題「你是否已達飲酒年齡？（Are you over the drinking age of your country？）」，若用戶點選「還沒有」，下一秒將會自動跳轉至YOYOTV經典名曲〈卡加布列島〉YouTube頁面，讓原PO笑翻直呼「直接送你到卡加布列島」。貼文一出後，吸引超過7.2萬人按讚，甚至引爆大量留言討論「一言不合就送你去卡加布列島」、「知道卡加布列島的應該超過30了」、「金色三麥我給你給到ㄅ級分」、「Yoyo台正納悶最近觀看次數怎暴增」。由於大量網友湧入金色三麥官網實測，讓網站一度當掉無法運作，引來金色三麥小編留言「我們正在極力搶救中，準備要登島的脆友們，請再稍等一下。」《NOWNEWS今日新聞》記者稍早查看，官網與系統目前已正常運作。針對近期〈卡加布列島〉小彩蛋爆紅，金色三麥向《NOWNEWS》回應，坦言已經在官網默默存在一段時間，當初團隊在設計酒品頁面的年齡確認機制時，金色三麥強調，希望利用輕鬆、有趣的方式和大家溝通，非常重視合法飲酒年齡與理性飲酒，這次意外被大家翻出來，也讓他們感到相當開心，「原來一句簡單的年齡提醒，也可以用這麼台灣、這麼童年、又有一點迷因感的方式被大家記住。」值得一提的是，不只有金色三麥設立特殊彩蛋，台虎精釀在官網同樣也有類似設計，用戶進入官網也會被詢問「你是否達到飲酒年齡？」如點選NO選項，將會跳轉至台北市兒童新樂園頁面。據了解，〈卡加布列島〉是YOYO家族在2004年發行的經典兒童律動歌曲，早期曾作為電視台播出《蠟筆小新》動畫時的主題曲，是許多七、八年生耳熟能詳的經典神曲，其是由音樂製作人曹登昌為了愛女所創作，歌詞主要描繪一座充滿想像力的夢幻島嶼，充滿動物與大自然元素。〈卡加布列島〉僅僅一句「我來到一個島，它叫卡加布列島」就能釣出不少人的童年回憶。在去年搖滾慶典「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」中，YOYO家族上台帶來〈卡加布列島＋棒棒棒〉組曲，當時瞬間引爆全場大合唱，集體找回童年的世界名曲，也看出〈卡加布列島〉在台灣人氣有多高。〈卡加布列島〉因其輕快曲風而在年輕族群中廣泛流傳，近年受到網路與社群媒體的推波助瀾下，喚醒了許多人小時候收看YOYO 家族的回憶，已經從當年的兒童專屬歌曲，蛻變成為跨世代的共同名曲，成為大人與小孩都能朗朗上口的跨世代神曲。