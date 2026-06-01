菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）於5月30日出席新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間受訪表示，菲律賓在面對中國持續擴張軍事影響力及在區域採取脅迫作為，目前除強化與美國安全關係外，更正在尋求與日本、越南及台灣等防衛夥伴交流合作，以共同因應區域挑戰。對此，外交部今（1）日表達誠摯歡迎與高度肯定，期盼未來雙方在經濟、安全、科技及人民交流成為全方位合作夥伴。

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外交部強調，在賴清德總統及外交部「總合外交戰略三鏈」政策下，台菲持續深化實質夥伴關係，包括推動「台菲經濟走廊」深化兩國供應鏈韌性，我方欣見菲國與美國啟動「矽盛世倡議」下的供應鏈合作，期盼未來雙方在經濟、安全、科技及人民交流成為全方位合作夥伴，我國願與菲國及理念相近國家共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

立院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算，國防部長顧立雄被問到菲律賓防長說要跟台灣來加強國防合作？顧立雄說，尊重菲律賓這部分的講法，但細節的部分沒有辦法做任何的透露。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...