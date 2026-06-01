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▲有脆友請meta.ai辨識胡瓜、五月天阿信九宮格裡面有誰，結果AI給出的解答是伍佰。（圖／翻攝自Threads）

▲meta.ai把楊丞琳的照片看成是LISA，經過糾錯後， 它判斷為鍾明軒。（圖／翻攝自Threads）

▲meta.ai把賴清德辨識成孔劉，還幫改名成「孔地哲」。（圖／翻攝自Threads）

AI人工智慧狂潮席捲全球，Meta也在 Threads（脆）上推出全新的「meta.ai」功能，讓用戶可以直接在脆串上召喚智慧助理來辨識圖片。沒想到，近期它疑似因算力緣故，連續出現許多指鹿為馬的荒謬回覆，像是把胡瓜和阿信的九宮格圖片指認為伍佰，楊丞琳的照片辨識為泰國歌手LISA，孔劉和賴清德照片分不清楚等，讓大批脆友集體笑瘋，直呼：「這個AI真的不能要了！」這兩天在 Threads 上引發最多萬人朝聖、後勁最強的，莫過於網路流傳多年的經典地獄梗「五月天阿信與胡瓜九宮格」拼圖。由於兩人撞臉程度極高，常讓粉絲傻傻分不清楚，於是有人故意釣魚詢問系統：「請問圖片中有五月天阿信嗎？」沒想到，它這次好不容易答對了前半段，煞有其事地寫下：「沒有，這張圖裡不是五月天阿信。」正當大家以為它終於開眼要認出瓜哥時，系統卻拋出震撼彈：「這是歌手伍佰的9張不同造型拼圖，在網路上常被拿來當迷因圖。」直接跳過阿信、認不出胡瓜，最後竟然蹦出一個完全不在選項內的「伍佰」，超展開的回覆讓粉絲笑瘋，有人留言：「伍佰被黑最慘的一次」、「你說你愛了不該愛的人」、「AI：所有華語男歌手的終點，不是伍佰就是還沒變成伍佰」。有脆友貼出一張楊丞琳因為極度用力而顯得表情猙獰的跳舞截圖，詢問：「他是誰，臉為什麼要這樣？」結果，它竟然自信滿滿地回覆：「這是泰國歌手Lisa，在2023年巴黎瘋馬秀表演時的截圖，所以不是生氣，是表演的一部分啦。」離譜回覆讓脆友看傻眼，開玩笑直呼：「你這回覆Lisa真的要生氣了。」更搞笑的是，當網友糾正它後，系統雖然道歉，卻再次大翻車：「這確實不是Lisa，是鍾明軒在模仿Crazy Horse造型拍的照片。」讓脆友啼笑皆非。還有脆友貼出一張網路上流傳已久的對比照，左邊是現任總統賴清德年輕時的證件照，右邊則是韓國歐巴孔劉在神劇《鬼怪》中的帥照，問系統：「圖片中誰是孔劉？」結果辨識系統回覆：「圖片中兩位都是孔劉。左邊是孔劉本名『孔地哲』時期的證件照，右邊是他成名後的造型，都是同一個人。」 直接讓賴清德總統變成了韓國男神，成為近期討論度很高的科技迷因。