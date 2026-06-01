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手機、汽車、機器人 艾蒙描述各裝置因AI改變

詞元使用翻倍 2030年達「100京」

台北國際電腦展（COMPUTEX）2日至5日登場，高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今年三度親自來到COMPUTEX，今（1）日更是打頭陣展開主題演講。他表示，今年是AI代理人（AI Agent）的元年，並展示汽車、手機及機器人的應用，更預估2030年詞元使用將會翻倍，從現在的每10秒token需求約為317億個，預估詞元（token）需求將會倍增，2030年進入「100京」（quintillions）等級。艾蒙報告時，率先感謝各大台灣合作夥伴，包括供應鏈及發展夥伴，尤其特別感謝台積電一路以來的支持。他說，很多過去所談論的科技已經愈來愈真實及有能見度，今天他就是要去說明AI，如何讓手機、汽車等都出現進化。2年前，各界都在討論AI將會如何讓電腦介面，進一步改變每個電子裝置，「這些在2026年就已成為現實」，並宣布今年進入「AI代理人元年」，如今已經從簡單回覆，及讓人類與電腦並肩作戰之外，更加可以採取主動行動。他舉例，像是在居家可以使用的代理人，就可以隨時更新你的行程跟流程，告知你注意事項，也會隨時更新動態。他提到，手機現在是每個人的科技中心，但現在這些代理人將會變成中心，讓他可以在各種裝置上通用。艾蒙進一步說，現在共有60億台手機、20億台個人AI裝置、20億台個人電腦及5億台智慧汽車，人類將可以在這些不同裝置上面感受到代理人的互動，但現階段來講這些裝置都不是結合AI使用，必須要有全新裝置才可以發揮AI功能。他舉例，手機用一整天本身就是一個挑戰，要如何確保人類跟代理人都可以運行，這將是工程技術的一大挑戰，這就需要強大且具有能源效率的CPU、NPU及GPU，更需要可以使用一整天電量的手機。接著他提到，汽車的AI代理人必須要同時理解駕駛艙及外部環境變化，譬如說行駛在路上時，汽車可以透過攝影機察覺到外部店家變化，告訴你店家開到幾點，賣那些產品等。最後，他認為，機器人產業將會物理AI一個相當重要的下個項目，機器人大腦不僅僅是需要中央運算、運動控制以及執行能力，還有感知與靈巧性等極其重要的功能，必須建構硬體、軟體和 AI 維運能力，具備機隊與數據管理能力，以及合作夥伴從原型開發到量產所需的一切。他總結，代理式 AI 帶動個人運算、新型個人裝置、汽車、機器人和工業應用轉型，也為次世代無線通訊帶來變革，強調當AI進入代理人時代，2026 年全球每10秒token需求約為317億個，預估詞元（token）需求將會倍增，2030年進入「100京」（quintillions）等級，主導未來 AI 經濟模型與基礎建設投資方向。