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▲EXO高雄簽售會是中國平台主辦，掀起粉絲不滿。（圖／翻攝自小芒微博）

韓國天團EXO今（1）日宣布7月17日在高雄舉辦《REVERXE》專輯線下簽售會，消息原本讓大批EXO-L興奮不已，沒想到本次活動竟是由中國官媒旗下的公司舉辦，且台灣粉絲竟然無法直接購買，需要申辦台胞證後完成指定平台身分認證才能下單，掀起許多粉絲不滿，甚至出現抵制聲浪。為了配合EXO高雄演唱會，開唱前夕宣布舉辦第八張專輯《REVERXE》簽售會，沒想到活動資訊竟是由中國電商平台「小芒」發布，而非台灣主辦單位，宣傳海報也不是繁體字，而是簡體字，進一步研究後更發現，小芒隸屬於湖南廣電集團旗下，被認為具有中國官方背景，因此引起部分台灣粉絲不滿。不僅如此，有粉絲透露，自己想要下單時卻無法使用手機號碼驗證，詢問客服後才被告知因為電話號碼並非中國號碼，且付款方式也一定需要身分認證才能使用，因此被客服要求想要購買就要「使用台胞證驗證」，認為明明是在台灣所舉辦的活動，卻都是使用中國辦活動的方式來舉行，相當莫名其妙。消息曝光後不少EXO-L（粉絲名）認為，這場明明在台灣舉辦的簽售活動，卻由中國平台操作，相當意義不明；更有粉絲擔憂，未來透過該通路購買專輯參加活動，相關銷量與購買資料可能被計入中國區市場；也有人擔心專輯特典、小卡等周邊商品將採用簡體中文設計，甚至出現中國網路用語，與台灣粉絲的使用習慣有所落差。