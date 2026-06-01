NBA西區冠軍賽系列賽雖已落幕，但聖安東尼奧卻傳出令人心碎的悲劇。根據美國媒體《The Spun》報導，一名年僅17歲的聖安東尼奧馬刺隊球迷，在慶祝球隊贏得系列賽勝利的過程中發生嚴重意外，經送醫搶救後，醫院已正式宣布其腦死，家屬與親友皆悲痛萬分。
慶祝勝利卻遇死劫 少年墜車頭部重創
根據報導，這起不幸事故發生在馬刺隊於上周五拿下與奧克拉荷馬雷霆隊的第六戰勝利後。據家屬轉述，該名青少年在慶祝球隊獲勝的過程中，不慎從車輛上跌落並造成頭部重擊。
事故發生後，該名17歲少年被緊急送往醫院進行治療，傷勢狀況極為嚴重。然而，院方與相關單位最終確認其已達腦死狀態，醫療團隊評估其生還希望渺茫。
警方介入調查 呼籲球迷注意慶祝安全
針對這起悲劇，聖安東尼奧警察局（SAPD）已介入調查，釐清事故發生的具體經過。聖安東尼奧警察局於公開聲明中表示：「我們對這起悲劇且原本可避免的意外中，所有受到影響的家庭、親友與摯愛表達深切慰問。」
警方同時呼籲，公眾安全是共同責任，提醒所有在賽後慶祝的球迷務必遵守交通法規。警方強調：「請務必留在車輛內部，並遵守現場執勤人員的指揮，確保每一位慶祝者的安全。」
馬刺隊目前已挺進 NBA 總冠軍賽，並將於本週三迎戰紐約尼克隊。然而，這名年輕球迷的離去，為這場本應歡騰的冠軍爭奪戰蒙上了一層哀傷的陰影，也再次為大規模慶祝活動的安全警示敲響了警鐘。
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根據報導，這起不幸事故發生在馬刺隊於上周五拿下與奧克拉荷馬雷霆隊的第六戰勝利後。據家屬轉述，該名青少年在慶祝球隊獲勝的過程中，不慎從車輛上跌落並造成頭部重擊。
事故發生後，該名17歲少年被緊急送往醫院進行治療，傷勢狀況極為嚴重。然而，院方與相關單位最終確認其已達腦死狀態，醫療團隊評估其生還希望渺茫。
警方介入調查 呼籲球迷注意慶祝安全
針對這起悲劇，聖安東尼奧警察局（SAPD）已介入調查，釐清事故發生的具體經過。聖安東尼奧警察局於公開聲明中表示：「我們對這起悲劇且原本可避免的意外中，所有受到影響的家庭、親友與摯愛表達深切慰問。」
警方同時呼籲，公眾安全是共同責任，提醒所有在賽後慶祝的球迷務必遵守交通法規。警方強調：「請務必留在車輛內部，並遵守現場執勤人員的指揮，確保每一位慶祝者的安全。」
馬刺隊目前已挺進 NBA 總冠軍賽，並將於本週三迎戰紐約尼克隊。然而，這名年輕球迷的離去，為這場本應歡騰的冠軍爭奪戰蒙上了一層哀傷的陰影，也再次為大規模慶祝活動的安全警示敲響了警鐘。
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