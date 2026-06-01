我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉浩存在《主角》中飾演憶秦娥。（圖／WeTV）

▲《主角》沒有刻意製造廉價的苦情，反而帶著一種罕見的「輕喜感」。（圖／WeTV）

▲秦海璐在《主角》中飾演花彩香。（圖／WeTV）

▲除了女主角之外，《主角》的群演演技同樣是一大看點。（圖／WeTV）

在近年華語影視的年代劇譜系裡，很少有一部作品，能像《主角》這樣，同時擁有如此濃烈的泥土氣息、戲曲魂魄與女性生命史的重量。這不是一部單純描寫「逆襲成名」的勵志劇，也不是流行市場慣見的「大女主爽劇」。它更像一卷鋪展於黃土高原上的長幅史詩：有人在其中唱戲，有人在其中活命；有人站上舞臺成為萬人矚目的角兒，也有人終其一生，只是在命運的風沙裡，拼命站穩自己。改編自茅盾文學獎得主陳彥同名小說的《主角》，由張藝謀首度擔任電視劇監製，李少飛執導，張嘉益兼任藝術總監，天后王菲主唱主題曲，並由演技素有口碑的「六大00花」（2000年後出生的重要女星）之一劉浩存飾演女主角「憶秦娥」。這樣的班底，原本就已足夠令人期待；然而真正讓《主角》脫穎而出成為2026上半年現象級「第一劇王」的，並不是明星與名導的光環，而是它對「人」的凝視，對「時代」的體察，以及對「藝術」這件事近乎悲壯的理解。《主角》的故事，其實並不複雜。秦嶺深山裡，一個被命運遺忘的放羊女孩「易來弟」，被舅舅胡三元帶進縣劇團學戲。她改名「易青娥」，後來又成為名震舞臺的「憶秦娥」。她從燒火丫頭、跑龍套、配角，一步一步熬成秦腔名旦。她的命運，橫跨了數十年的中國社會變遷，也見證了傳統戲曲從萬人追捧到逐漸式微的時代洪流。然而，《主角》最動人的地方，恰恰在於它從未把「成名」當成終點。它真正想說的，是一個人如何在命運裡活下來。因此，憶秦娥的人生，從來不是爽快的。她沒有一路開掛的天賦，也不是天降福氣的幸運兒。相反地，她始終帶著一種近乎沉默的卑微感。剛進劇團時，她不會說普通話，不敢開口，被人當成啞巴；她窮怕了，看見白麵饃便狼吞虎嚥；她像一株被遺棄在黃土地裡的野草，既不起眼，也不討喜。但正因如此，觀眾才會如此深刻地被她打動。因為《主角》從頭到尾都在提醒我們：真正的主角，從來不是天生站在聚光燈下的人，而是那些從泥濘裡，一寸寸爬起來的人。這也是《主角》與當下許多年代劇最大的不同。它沒有刻意製造廉價的苦情，也沒有讓角色不停崩潰哭喊來煽情。相反地，整部劇竟帶著一種罕見的「輕喜感」。劇團裡的人插科打諢、互相鬥嘴，洗頭時唱戲、吃飯時練腔，胡三元的窩囊與熱血，花彩香的潑辣與義氣，甚至連陝西方言與鼓點聲，都形成了極其鮮活的節奏感。這種煙火氣，是《主角》極高明之處。因為它知道，真正的苦難從不是整天號哭，而是人們即便活得艱難，仍然要笑著過日子。於是我們會發現，《主角》雖然講的是戲曲人的命運，卻始終充滿濃烈的人間氣味。那些二八大槓自行車、公用水池、茶缸子、白麵饃、麻花辮、納涼的院子…，共同構築出一整個中國北方年代記憶。而秦腔，也不再只是舞臺藝術，而像空氣一樣滲入角色的日常。有人唱戲解悶，有人以戲抒情，戲曲成了他們的語言，也是他們對抗命運的方式。更重要的是，《主角》真正拍出了「傳統藝術」在時代洪流中的蒼涼。在今日娛樂至上的觀影習慣裡，許多人或許已難以理解：為何有人能為一門戲曲，耗盡一生？但《主角》懂。它知道，對憶秦娥而言，秦腔不是職業，而是生命。她不是因為成功才愛秦腔，而是在所有人都離開、背棄、轉身奔向市場與金錢時，她仍然留在戲臺上。這點尤其珍貴。因為《主角》沒有把藝術神聖化，也沒有浪漫化。劇裡的戲曲人，其實活得非常狼狽。有人被時代打倒，有人被政治摧殘，有人被生活磨碎。那些曾經紅極一時的老藝人，最後可能只是掃地、燒火、修自行車的小人物。然而即便如此，他們仍偷偷練功、偷偷聽戲、偷偷守著心裡那點不肯熄滅的火。這才是真正動人的地方。《主角》這齣戲所讚頌的，從來不是成功，而是「不放棄」。它讓我們看見：真正厲害的人，不是永遠風光的人，而是在被時代遺忘後，仍然不願背叛自己本事的人。於是，《主角》其實拍出了非常深刻的中國人精神史。從特殊年代，到改革開放；從集體理想，到市場經濟；從戲曲黃金年代，到流行文化全面崛起。搖滾樂、西裝迪斯可、下海經商、娛樂至死…，所有浪潮一波波襲來，秦腔逐漸被視為落伍、陳舊、過時。但，憶秦娥始終在唱。她不是不知道世界變了，而是她知道：人總得替某些東西留下來。因此，《主角》真正偉大的地方，正在於它並不討好觀眾。它沒有提供爽感，也沒有簡單的勵志答案。它甚至殘忍地告訴我們：一個人在藝術上再成功，也未必能在命運裡幸福。憶秦娥的人生便是如此。她成為秦腔名旦，卻仍然歷經情感創傷、婚姻失敗、親子悲劇與無數流言羞辱。她被愛，也被傷害；被捧上神壇，也被拖進泥裡。舞臺上的她光芒萬丈，生活中的她卻長年孤獨。而這恰恰是《主角》最成熟的地方，它拒絕「成功學」。它不相信「努力一定幸福」這種廉價童話。它更願意誠實地承認：人生很多時候，苦難並不會結束，人只能學著與它共存。這種蒼涼，使《主角》遠遠超越了一般年代劇。尤其值得一提的，是它對女性角色的書寫。近年許多作品高喊女性意識，卻仍習慣把女性困在愛情與雌競之中。但《主角》並沒有。花彩香、米蘭、憶秦娥，每個女人都不是功能性的符號。她們會嫉妒、會競爭、會受傷，但她們真正爭奪的，其實不是男人，而是「位置」，是舞臺上的位置，是命運裡的位置，是不願被輕視的人生。花彩香尤其精彩。她潑辣、張揚、敢愛敢恨。當流言襲來時，她不是哭泣，而是當眾反擊；當有人暗示她靠關係上位，她甚至笑著把難堪頂回去。她身上有種舊時代女性少見的坦蕩與鋒利。而米蘭則代表另一種女性生存智慧，她不如花彩香張狂，於是學會自保、學會周旋、學會利用規則保護自己。她們彼此競爭，卻並不醜陋。因為《主角》很清楚：在資源稀缺的年代裡，競爭本來就是生存的一部分。真正高級的是，它沒有因此把女性互動寫成互相毀滅。相反地，當她們共同面對來自外界的羞辱與壓迫時，那種惺惺相惜與彼此托舉，反而構成了整部劇最溫柔的底色。這種女性情誼，在如今的華語劇裡，極其罕見。而劉浩存的表演，也比許多人預想得更成熟。她沒有刻意賣慘，也沒有浮誇地展示情緒，而是用極其內斂的方式，演出憶秦娥那種長年被命運壓抑後的沉默感。尤其後期角色真正成為名角後，那種眼神裡藏著滄桑與疲憊的狀態，確實令人幾乎忘記演員本身。更難得的是，她把角色從「怯弱」到「堅韌」的成長過程，演得極其自然。那不是突然爆發的逆襲，而像一棵樹慢慢長出年輪。而劇組對秦腔的尊重，也令人敬佩。從身段、水袖、唱腔，到戲服、化妝、舞臺調度，都能看見長時間田野調查與訓練後的成果。尤其王菲演唱的主題曲，更以陝西方言融合戲腔，替整部劇增添了一層蒼茫悠遠的宿命感。當歌聲響起，黃土高坡上的風彷彿也跟著吹了過來。於是，《主角》最終完成的，其實不只是一部戲曲人的故事，它真正完成的，是對一整個時代的送別。那些曾經熱烈相信藝術的人，那些一輩子守著戲臺的人，那些被時代沖散、被命運輾壓的人…，都在《主角》裡，留下了自己的背影。而憶秦娥，就是其中最孤獨、也最頑強的一個，她像野草，被踐踏，被風吹，被命運反覆收割；卻又一次次，在春天重新站起來。所以《主角》真正想說的，也許從來不是「誰站在舞臺中央」，而是在這漫長而殘酷的人世裡，一個人究竟要如何，才能不辜負自己。而當鏡頭最後回望那片蒼茫黃土時，我們終於會明白：真正的主角，不是命運特別偏愛的人。而是那些即使傷痕累累，仍願意繼續唱下去的人。也許，《主角》最終真正令人淚流滿面的，從來不是哪一場掌聲如雷的演出，而是那些女人們，在命運長夜裡，仍不肯熄滅自己的光。她們並不完美，她們在時代的夾縫裡狼狽求生，但正因如此，她們才如此偉大。因為在那樣一個女性命運往往只能依附家庭、婚姻與男人的年代裡，她們竟仍願意把一生，獻給一門終將被時代沖刷的古老藝術。那不是浪漫，而是近乎悲壯的堅持。花彩香的潑辣、米蘭的隱忍、憶秦娥的沉默與堅韌，都像黃土地上的野草，被風沙反覆壓彎，卻又一次次挺直腰身。她們或許改變不了命運，卻守住了自己。她們把青春、傷痕、愛與孤獨，全唱進了秦腔蒼涼的唱詞裡，也讓那些原本即將被遺忘的聲音，再次穿越歲月，被後人聽見。而文化的傳承，從來不是一句輕飄飄的口號。它往往意味著冷清、誤解、貧窮、孤獨，意味著明知前路沒有人鼓掌，仍有人願意把一生耗進去。正因如此，《主角》裡那群始終不肯離開戲臺的人，才如此令人敬重。因為他們守住的，不只是一門戲。而是一個民族，曾經如何悲傷地活過，又如何倔強地活下去。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com