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AI模擬文湖線全線車站人流及列車擁擠度

輝達（NVIDIA）第一個海外總部將設置於北士科T17、T18園區。台北市長蔣萬安今（1）日宣布，北市府將與輝達合作，透過AI模擬將北捷文湖線全線優化。台北捷運公司表示，因應文湖線重置，展開相關號誌系統升級與列車汰換，因此採用技術來搭配車隊配置與列車調度，預計2027年完成。北捷公司表示，攜手國際科技夥伴NVIDIA與國內廠商Linker Vision，正式啟動「文湖線人流模擬暨數位孿生」計畫，透過物聯網（IoT）與即時感測數據串聯，蒐集車站、列車與人流等背景資料分析預測，運用AI與高擬真3D建模技術，在虛擬環境中模擬多種營運情境，作為文湖線重置設計與營運規劃的重要依據。本計畫將為大眾運輸智慧營運模式奠定基礎，落實臺北市政府打造「AI Driven Smart City」（以人工智慧為驅動的智慧城市）願景。北捷表示，因應2036年文湖線重置，臺北捷運已展開號誌系統升級與列車汰換計畫，為使重置規劃達到最佳載運效率，北捷提前導入數位孿生（Digital Twin）技術，採用NVIDIA Omniverse平臺與3D Gaussian Splatting技術，針對文湖線車站模擬人潮分布、列車運能及車站擁擠度，協助評估最適合的車隊配置與列車調度策略。該計畫案預計2027年完成。北捷指出，本計畫是利用AI技術模擬文湖線全線車站人流及列車擁擠度，另外在大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山國中站人潮眾多的車站，使用NVIDIA Omniverse平臺進行高清3D建模與人潮模擬，透過擬真還原的視覺效果與物理運算能力，預演各種不同狀況的營運情境，強化決策判斷準確性。北捷說明，透過導入數位孿生（Digital Twin）技術，臺北捷運整合30年的營運經驗，結合數據驅動決策機制，建構高精度模擬與分析環境，進一步發展符合未來需求之長期運輸規劃策略。本計畫完成後，以人工智慧與數位孿生為核心應用，強化整體系統營運效能與決策效能，作為智慧城市發展的重要示範案例，展現數位科技在公共運輸領域的創新應用價值。